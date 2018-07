Märkliga målet gav Norrköping segern

Norrköping inledde matchen bäst och visade direkt varför man är ett av allsvenskans formstarkaste lag för tillfället.

Ledningsmålet skulle också komma tidigt i den första halvleken. Simon Thern fiskade upp bollen utanför offensivt område, och smällde sedan distinkt in 1–0 utmed ena stolpen efter 19 minuter.

En ledning som man dock inte fick behålla särskilt länge. För bara fyra minuter senare var det nämligen Häckens tur att hitta nätet.

Paulinho stegade på bra i ett omställningsläge och följde sedan Simon Therns exemplar när han med ett hårt pressat skott skickade in kvitteringsbollen bakom en chanslös Isak Pettersson i hemmamålet.

Dunkade frispark i ribban

Perioden som följde efter de båda snabba målen var sedan jämn och det såg länge ut att sluta oavgjort i matchen.

Men i den 80 minuten fick IFK Norrköping frispark precis utanför straffområdet, något som upprörde Häcken-spelarna.

Då stegade Gudmundur Thorarinsson fram och dunkade bollen i ribban.

Farligheten var dock inte över där – utan sekunderna senare kunde Norrköping på nytt trycka in bollen i boxen, och mitt i allt kaos letade sig bollen via ett Häcken-ben in mot mållinjen.

Bollen rensades visserligen undan av både målvakt och försvarare, men assisterande domaren hade då redan vinkat – bollen var över linjen.

2–1 stod sig sedan matchen ut.

Segern betyder att IFK Norrköping nu har sju raka matcher utan förlust. Segern var även tredje raka segern på hemmaplan.