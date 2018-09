Märklig stämning – i direktsändningen

AIK inkasserade ytterligare tre poäng på torsdagen, när man ställdes mot krislaget IFK Göteborg. Laget ligger nu sex poäng före IFK Norrköping i tabellen, med sex matcher kvar att spela.

I C Mores sändning efter Blåvitt-AIK försökte reportern Olof Lundh att få Rikard Norling att förstå hur nära klubben är att vinna SM-guld.

– Nu leder ni överlägset poängmässigt och målskillnadsmässigt. Ingen kan väl hota er, SM-guldet är väl ert?

Rikard Norling lät tveksam när han svarade:

– Ja. Precis, ja.

Olof Lundh lade en hand på Norlings axel och sa:

– Ja, grattis då.

Norlings märkliga drag

Därefter la Rikard Norling ner sin mikrofon på bordet i C Mores studio, och vände sig bort från Lundh och Blåvitt-tränaren Poya Asbahi, som också var där för att intervjuas. Men Norling stod kvar, och plockade efter ett tag upp mikrofonen igen.

AIK-mittfältaren Sebastian Larsson ville inte ta ut något guld i förskott.

– Det är 21 poäng kvar att spela om, gör man matematiken själv ser man att det gäller att vi gör jobbet. Vi kommer vara ödmjuka hela vägen in, säger han i C More.

