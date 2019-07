I första halvlek var det AFC Eskilstuna som var alertast. Det var Samuel Nnamani som gjorde första målet för AFC, assisterad av Ousmane Camara som senare gjorde 2-0 för hemmalaget.

När det var dags för halvtid hade bortalaget Kalmar FF två mål att jaga ikapp – och i andra halvlek försökte man ta igen det.

”Klart att det är tufft”

I den 67:e matchminuten reducerade Viktor Agardius för Kalmar, men det räckte inte hela vägen. För AFC var inte klara där, Wilhelm Loeper satte nämligen 3-1.

Och därmed slutade det återigen med förlust för Kalmar FF. Dessutom så landade Rasmus Elm illa i en kollision i slutminuterna – och fick hjälp för att ta sig av plan.

Efter matchen var tränare Magnus Pehrsson besviken.

– Det är klart att det är tufft vi måste bli bättre. När man släpper in 3 mål så är det svårt att vinna matcher, säger Magnus Pehrsson i C More.

Däremot visste Kalmartränaren ingenting ännu om Rasmus Elm fysiska status.

Förlusten var Kalmars tredje och efter matchen så var flera spelare borta vid upprörda fans.