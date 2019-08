Dystra bilder för alla ÖSK-supportrar.

Arvid Brorsson tvingades bryta mötet med Nyköping i Svenska cupen efter en misstänkt fotledsskada.

20-åringen bars ut på bår med rejäla smärtor när Örebro avancerade till gruppspelet.

– Alla mina tankar går till ”Arre” just nu, säger Örebros målvakt Oscar Jansson till C More.