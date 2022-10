Elfsborg hade chansen att gå om IFK Göteborg i tabellen och ta upp kampen om Europaplatserna. Att det var två hungriga och spelsugna lag som kom ut på Gamla Ullevis gräsmatta efter landslagsuppehåll var tydligt.

Första halvlek var intensiv och innehöll det mesta.

IFK Göteborg började bäst och tog ledningen efter nio minuters spel. Emil Salomonsson slog frisparken, Marcus Berg vann nickduellen – och bollen damp ner framför Gustav Svensson som kunde trycka in den i Elfsborgsmålet. Det var mittfältarens första allsvenska mål sedan återkomsten till IFK Göteborg förra sommaren.

I den 22:a minuten kvitterade Elfsborg. Alexander Bernhardsson drev in med bollen från högerkanten och hittade fram till Michael Baidoo. Ghananen, som tycks ha konserverat formen under uppehållet, placerade in 1–1 bakom Warner Hahn i Blåvitts mål.

13 minuter senare kom 1–2. Alexander Bernhardsson avlossade ett jätteskott som Warner Hahn klarade, men inte bättre än att han – med Elfsborgs Rasmus Alm i ryggen – tvingades stöta in den i eget mål från nära håll.

Straffsituationen: ”Ser ut som straff”

Bernhardsson låg bakom det mesta för Elfsborg i första halvlek och såg ut att ha längtat efter att få spela allsvensk fotboll igen.

– Verkligen! Det är klart att man är spelsugen i en sån här match nu efter landslagsuppehållet. Jag kommer in i det mer och mer. Vi skapar luckor och då är det bara att springa där och kombinera mellan oss fyra där framme. Det gör vi bra, säger Alexander Bernhardsson till Discovery Plus i pausen.

Efter en halvtimmes spel kunde IFK Göteborg ha fått straff när Leo Väisänen såg ut att träffa Marcus Bergs fot i stället för bollen i Elfsborgs straffområde.

– Det där ser ut som en straff. Berg kommer först på bollen och träffas på sitt ben. Utifrån vad jag kan se träffar han (Väisänen) bara Berg i det läget, säger Discovery Plus-experten Irma Helin Zibanejad.

Stahre: ”Blir för passiva”

Expertkollegan Alexander Axén om straffsituationen:

– Är Berg först på bollen, det är svårt att se trots repriser, då är det solklar straff.

Blåvitts tränare Mikael Stahre var inte nöjd med första halvlek.

– Vi blir för passiva och hamnar inte i tillräckligt framåtlutat läge på bollen. Vi låter dem får den där lilla extra tiden. Det är de där sakerna som ska göras i fotboll, framför allt när man spelar på en halvdan gräsplan – med duellspel och såna saker – det ska vara till vår fördel jämfört med Elfsborg som spelar på konstgräs. Sen blir vi för skärrade av att vi släpper in 1–1 och 1–2, säger han.

I andra halvlek inledde IFK Göteborg sin kvitteringsjakt. Men med 20 minuter kvar att spela åkte Blåvitt på ett rejält bakslag när Marcus Berg fick sitt andra gula kort och visades ut efter att ha protesterat mot ett domslut från Kristoffer Karlsson.

Vilda protester mot utvisningen

Utvisningen på lagkaptenen ledde till vilda protester från Blåvitt-håll.

– Till slut rinner det över frustrationsmässigt. Jag kan känna fan, låt oss spela 11-11. Men det är inte så att jag klagar när ”Mackan” blir utvisad, säger Elfsborgs lagkapten Johan Larsson.

Med Berg utvisad hade IFK Göteborg svårt att skapa något större tryck mot Elfsborgs mål. I stället var det gästerna som var nära att utöka till 3–1 vid ett par tillfällen.

I den åttonde tilläggsminuten kom så Elfsborgs spik i Blåvitt-kistan när Noah Söderberg tryckte in bollen bakom Warner Hahn.

Elfsborg vann med 3–1, tog fjärde raka segern och går därmed om IFK Göteborg i tabellen.