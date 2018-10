Han tror att det är 1979. AIK spelar hemma mot Skellefteå AIK. På isen fladdrar svartgula tröjor förbi, på läktaren samlar Björn Wesström intryck. Nästan 40 år senare finns bara fragmenterade minnesbilder kvar av upplevelsen, men ändå har den format allt som omger honom, i grund och botten den han är och det AIK han har varit med om att bygga.

– Det var mycket Johanneshov, ståplats där. Råsunda och Norra stå. När man börjar följa någonting får det ett eget liv, ett intresse för en klubb, en identitet, en tillhörighet. Man blir AIK, säger han.

Han väntar fortfarande på de fullständiga minnesbilderna från den allsvenska säsongen 2018, men han påminns hela tiden om vad som står på spel.

Björn Wesström är AIK:s arkitekt, men hur lärde han sig bygga en fotbollsklubb?

Fyra personer bakom stabiliseringen

Det är lätt att gripas av ett annat intryck när man tänker tillbaka på avgångskraven, styrelserockaderna och de dramatiska eftermiddagarna som har kommit och gått, men förutom AIK:s genomklappning 2010 har herrlaget en period från 2006 och framåt som är sportsligt stabil. 11:e-platsen från året då Björn Wesström själv testade chefstränarjobbet och ångrade sig är den enda utanför topp fem i allsvenskan på 12 år.

Stabiliseringen korrelerar med introduktionen av fyra personer i klubbens ledarstab: Rikard Norling, Mikael Stahre, Andreas Alm och den som varit med mest – Björn Wesström.

Mikael Stahre och Björn Wesström, 2009. Foto: JANA CHRISTINA ERIKSSON

Förberedelserna för SM-guldet 2009 pysslades ihop av samma sportchef som sitter mitt emot mig nu, en armlängds avstånd från nästa. Det snickeriet fick ta ett steg tillbaka när benen slogs undan på hela klubbledningen säsongen efter, men sedan sin återkomst i ämbetet 2013 har Wesströms sätt att skissa på AIK:s väg framåt burit frukt.

– Vad hade jag för drömmar?, säger han och kliar sig i skägget medan tankarna söker sig tillbaka till livet innan det kretsade kring AIK på det här sättet.

– Jag hade nog trott att jag skulle ha uppnått något som spelare om jag skulle bli sportchef, vilket jag absolut inte har gjort. Min sanning är att det har varit ganska mycket tillfälligheter som gjort att det blivit så här. När tillfälligheter uppstår gäller det att vara förberedd och göra tillräckligt bra saker för att man ska få utrymme att jobba vidare.

Som barn var Björn Wesström “halvbra” på all idrott. Han spelade fotboll i både Helenelund och AIK men ishockey längre. Han testade saker, var med i “alla skollag i alla idrotter” och hade stor närvaro på läktarna när AIK spelade.

Tills att han lämnade Sverige för de franska Alperna och Chamonix.

– Man kan egentligen säga att jag åkte snowboard på heltid. Det var mer eller mindre det jag höll på med då, men efter ett tag började jag känna mig klar med hela säsongargrejen. Jag ville inte bli killen med akustisk gitarr som satt där. Det var väl aldrig riktigt nära eftersom jag är så jävla dålig på gitarr, men det är ju i och för sig de flesta som gör så där. Jag ville i alla fall verkligen inte bli en säsongartyp, säger han.

Trollbunden vid sidlinjen

På Karlberg ekar Stuart Baxters stämma. Det är engelska, svengelska och mer engelska. En hel del svordomar, yviga gester. Det stundar kval till Champions League, Nebosja Novakovic ska chippa in 1-0 mot Barcelona och under Råsundas strålkastare ska AIK uppleva några av sina mest minnesvärda kvällar i modern tid.

Vid sidlinjen, medan träningen pågår, är Björn Wesström trollbunden.

Geografisk distans och andra saker har gjort att en sorts AIK-paus på fem år har uppstått, men nu är han tillbaka, i kontakt med klubben igen. När hans föräldrar meddelar att de ska separera i mitten av 1990-talet har han sin lillebror i åtanke. Han tänker att det kan bli “skakigt” och flyttar hem till sin pappa som bor kvar i familjens hus i Sollentuna. Samtidigt söker han in till en ledarskapsutbildning på Bosön i Stockholm.

Stuart Baxter på Karlberg. Foto: STEFAN HYTTFORS

– Stuart var en tidig influens, en av de bästa instruktörerna jag har sett på en fotbollsplan. Det var inte överförbart på något jag höll på med då, men hans genuina kunskap om fotboll, hur han bröt ned spelet och gjorde det begripligt för spelarna och hur han genomförde allt rent praktiskt, säger han.

”Jag minns att Rikard Norling spolade VHS-kassetter fram och tillbaka”

– Jag tänker på möjligheterna då och nu, med videoanalysprogram och annat. Jag minns att Rikard Norling spolade VHS-kassetter fram och tillbaka. Den tiden ställde andra krav på Stuart och tydligheten. Utan hjälpmedel måste du bli ännu mer konkret. Ibland tycker jag att folk som har begränsade svenskkunskaper är bättre på att förklara saker än de som har ett obegränsat ordförråd.

Inte många i klubben känner igen killen som stryker runt planen, och Björn upplever inte att han har några jättenära vänner här heller. Han beskriver sig själv som en “udda fågel” från snowboardvärlden, en “avståndsbeundrare” av Baxter, men vid det här laget har han en ny ambition: Bli tränare.

Han har redan börjat hjälpa till med sin lillebrors lag, de då 12-åriga spelarna födda 1986, som snart ska få sällskap av en mittback från Vasalund som heter Per Karlsson. Men den som banar väg för den riktiga yrkesbanan inom klubben är Lars Pettersson, mer känd som “Lasse P” och anställd i AIK under hela 35 år.

– Lasse P visste vem jag var. Jag visste vem Lasse P var. Vi hade en incident i Strängnäs med AIK:s 72:or när AIK spelade “hallsvenskan”, minns Wesström.

Vad hände?

– Den är preskriberad, säger Wesström.

Tog sig in som biljettadministratör

När kvalet till Champions League närmar sig får han ett uppdrag.

– Alla ungdomslag skulle få biljetter till Champions League-matcherna, men det var ju 1999, så alla hade inte mejl. Det var skogsskövling till alla 25 000 ledare som skulle ha träningstidspapper rätt ofta. Jag hamnade i någon sorts biljettadministrationsroll med de biljetterna. Plötsligt var jag halvinne i verksamheten.

Det dröjer inte länge innan han blir uppmuntrad att söka en roll som ungdomskonsulent i klubben. Därifrån blir Wesström chefstränare för ungdomsfotbollen och så småningom ansvarig för det som kallades Tipselit-laget.

Samtidigt börjar han finna sig själv involverade i mer strategiska projekt.

– Vi gjorde spelsystemshäften och liknande saker. Det var ganska ambitiöst. Allt det där finns ju kvar, digitaliserat i dag så klart, och utvecklat. Jag ärvde något från Rikard Norling. Han var nog först, upplevde jag. Jag och Mikael Stahre ärvde hans styrdokument för hur vi skulle träna och spela, säger han.

Stahre och Wesström med SM-pokalen 2009. Foto: NILS PETTER NILSSON

Tillsammans med Stahre utvecklar han en idé som båda brinner för. De kallar det "AIK 2", en vision om ett farmarlag längre ned i divisionerna för yngre spelare. När Väsby United behöver hjälp att gå upp i superettan 2006 dyker möjligheten upp. Bakom satsningen står Börje Andersson, "Brytar-Börje", en av Rikard Norlings största inspirationskällor.

– Det fanns ett antal spelare som hade Väsby-avtal, men vi fick fylla på själva med spelare från de kullarna vi hade tränat. Jag var aldrig med i förhandlingarna, man annars kan man kanske likna det vid ett sorts sportchefsjobb. Jag och Micke plockade fram underlag och förklarade vilka spelare vi trodde skulle kunna vara bra för AIK i slutändan, med Väsby som start.

Du ville ändå bli tränare där och då. Fanns det någon chans att en sådan karriär kunde fortsatt någon annanstans därifrån?

– Det är jättesvårt att svara på. Jag har alltid trivts väldigt bra med Leif Karlsson (AIK:s sportchef för ungdomssektionen). Han har alltid varit min chef. Han var det även när jag var i Väsby. Jag såg ingen bättre chans för mig själv någon annanstans än i AIK. AIK är mitt hjärtas klubb. Om två saker pekar i den riktningen är det svårt. Ingen klubb i Sverige skulle rimligen kunna erbjuda mig någonting som trumfar det jag fick göra i AIK. Det har aldrig varit ett scenario att lämna.

Sportchefsrollen hårt granskad

Sportchefsjobbet är en allt mer omdiskuterad och synad syssla i svensk fotboll, en roll som nagelfars, kommenteras, specialiseras mer än tidigare, och en rekrytering som tillmäts högre och högre värde.

Med det kommer också allvarligare konsekvenser när saker misslyckas. När IFK Göteborgs ledning valde att göra förändringar förra månaden var det just sportchefen Mats Gren som fick flytta på sig. I Hammarby har stora delar av säsongens framgångar tillskrivits Jesper Janssons intåg på posten, och i Brommapojkarna lastades Daniel Majstorovic för en otillräcklig rekryteringsprocess av Luis Pimenta, som sparkades efter en skandal.

Mycket utvärdering från supporterhåll och medier handlar ofta om hur en sportchef agerar på transfermarknaden. Björn Wesström har under perioder av sin tid i AIK kommer under hård kritik, i synnerhet i samband med transferfönster. I kölvattnet av Alexander Isak-försäljningen 2017 var delar av AIK:s supporterbas till exempel missnöjda med hur pengarna från försäljningen användes.

Om han fick kritik för värvningarna av exempelvis Sulejman Krpic och Stipe Vrdoljak förra året, har hyllningarna varit lika stora för sättet AIK rekryterat klokt i år. Dels fullträffarna i Enoch Kofi Adu och Sebastian Larsson, men även Robin Jansson, som hämtades från Oddevold, och Heradi Rashidi, som satt bortglömd på Dalkurds bänk, lyfts fram som skräddarsydda tillskott.

Sulejman Krpic, till höger, blev en stor flopp i AIK. Foto: ERIK SIMANDER / BILDBYRÅN

Idag leds AIK:s scoutingverksamhet av Tobias Ackerman som i samråd med Wesström och Rikard Norling ligger bakom planeringen och genomförandet av rekryteringar, men 2007, efter en säsong i Väsby, var det Wesström själv som tilldelades uppdraget av Ola Andersson, som då var sportchef.

Mötte du mycket skepsis när du klev in i den rollen utan egna spelarerfarenheter?

– Inte i ansiktet. Men bakom ryggen: Absolut. Oj, det finns många före detta spelare i AIK och på andra ställen som tycker att det är jättemärkligt att någon med mer akademisk bakgrund har ett sådant här uppdrag också.

Tycker du att det en vanlig missuppfattning att den här sortens jobb, sportchef, kräver praktisk erfarenhet av det yrke man rekryterar, som spelare eller tränare?

– Det beror på alldeles på hur man organiserar resten av verksamheten. När vi skulle tillsätta tränarteamet 2009 var det jag, Mikael Stahre och ett blankt blad. Vi valde att göra så. Vi såg på oss själva, vilka egenskaper vi hade. Vi var två akademiskt utbildade fotbollstränare utan spelarerfarenhet, unga killar som trodde att vi var odödliga. Okej, vad behöver vi? Två saker: Spelarerfarenhet och kritikerfilter.

”Jobbigast i hela världen, men bäst. En fantastisk farbror”

– Vi tog den jobbigaste instruktören på Svenska fotbollförbundet: Christer Swärd. Han höll i examineringen på steg 4 på tränarutbildningen. Jobbigast i hela världen, men bäst. En fantastisk farbror. Han hade barnbarn, han var långt ifrån vår vardag. Sedan hade vi inte erfarenheten av att stå på en fotbollsplan och ligga under med 2-1 i 76:e minuten. Mikael hade stött på Andreas Alm i olika sammanhang. Det, tillsammans med Lee Baxter och Thomas Lindholm, fystränare, blev teamet. Det är egentligen mitt arbetssätt, att tänka så. Vilka egenskaper har jag, vilka behöver jag nu?

Har du oftare känt att din avsaknad av egna spelarerfarenheter har varit hämmande eller en styrka?

– Jag har alltid känt att jag bedömer spelare neutralt. Jag har upplevt – fördomsfullt – när jag har pratat med före detta väldigt duktiga spelare att de bedömer spelare utifrån sina egna erfarenheter. Jag har varit på scoutingresor med före detta elitspelare och sagt att “jag söker efter de här egenskaperna”. Sedan pratar man med scouten som säger att den har hittat något bra, men beskriver en helt annan spelare för mig. Inte alls det jag sökte, utan sig själv. Han har hittat sig själv på planen och är skitglad. Det är ganska vanligt. Jag har upplevt det, det är inte bara en fördom. Ur det perspektivet kan det vara enklare att inte komma in med massa egenskaper själv.

”Jag skapade en ny modell”

Jobbet som scoutingansvarig i klubben blir också en introduktion för en värld som ska prägla yrkeslivet och fortfarande gör det: Agenternas.

– Jag höll på rätt mycket med rekrytering och scouting även på ungdomsnivå, så jag hade upplevt transfervärlden i miniformat i Stockholms ungdomsfotboll. Den är ganska smutsig utifrån de historier man hör, hur det går till när man rekryterar spelare. Eller barn, ska jag säga. Det ska man vara noga med. Det är barn vi pratar om. Jag tror fortfarande att det är smutsigt. Man gör vad man kan för att få de spelarna man vill till sin klubb, säger Wesström.

Den första agenten han får kontakt med är Ville Lyytikäinen från Finland. Wesström har fått i uppdrag av Rikard Norling att ta in en vänsterfotad mittback när Daniel Arnefjords kontrakt är på väg att gå ut och AIK behöver en ersättare.

– På ungdomssidan hade vi jobbat väldigt lokalt med vår scoutingmodell. Jag skapade en ny modell som alltid utgår från det man har. Det blir jag fortfarande hånad för, att jag säger att ersättare finns i truppen. Håna på bara, säger jag. Men sedan gör man ringar. Finns det inte i vårt omklädningsrum, så finns det kanske i Solna? Finns det i Stockholm? Svealand?, säger han.

– Lyytikäinen var en del av ett stort holländskt bolag. Det är så agentvärlden fungerar, väldigt få jobbar själva. De jobbar i nätverk, bråkar ibland, gör dealar ändå. Ganska svårt att begripa om man inte har upplevt det. Han var den första som jag kom i kontakt med. En väldigt speciell man.

Wesström lär känna Lyytikäinen – som tragiskt gick bort i december 2016 endast 49 år gammal – även privat. De jobbar mycket tillsammans och han hjälper honom att titta på den finska marknaden.

Den vänsterfotade mittbacken hittar han till slut i Inter Åbo: Jos Hooiveld. Senare ska AIK även hämta över Eero Markkanen, som säljs vidare till Real Madrid, och Sauli Väisinen, nu i Crotone.

Jos Hooiveld, nyckelfigur när AIK vann guld 2009. Foto: PAUL MADEJ / SCANPIX / / SCANPIX SWEDEN

Han beskriver sina första scoutingresor till Ghana och Sierra Leone i sällskap med Patrik Mörk, hur han lärde sig navigera bland "ägare" av spelare och klubbar där nere och värdera desperationen hos spelarna som ville till ett annat liv i Europa – men han kommer tillbaka till Lyytikäinen.

– Ville sa alltid en sak som är ganska målande: När Rolling Stones kommer till Skandinavien kommer de alltid till Göteborg, men inte längre. Lite samma sak gäller för scouter. De åker kanske till Stockholm, men det finns liksom inte en chans att de tar sig till Finland. Jag tänkte väl att: Vafan, det ska vi göra. Han var min första ingång i branschen, säger han och tystnar.

– En fin människa.

Hamnade själv på tränarbänken

Med Stahre vid Wesströms sida vinner AIK guld 2009 innan man ramlar in i en turbulent period. Klubben sparkar och anställer nya tränare på löpande band under 2010 och förlorar hela 15 matcher. Wesström själv sätter sig på tränarbänken, men behåller bara jobbet i sju matcher. In kommer i stället skotten Alex Miller, som misslyckas ganska rejält.

Han återgår till sin tjänst som scoutingchef efter det, men lyckas sedan med något sällsynt: Sommaren 2013 är han tillbaka sportchef i AIK.

Sedan återkomsten i rollen har klubben inte slutat sämre än 3:a i allsvenskan. Under sig har han till en början Andreas Alm som chefstränare. Med honom utmanar laget om SM-guld hela vägen in på målsnöret så sent som 2015, men i maj året efter byts han ut.

Som sportchef är det Wesströms beslut, ett högst proaktivt sådant med tanke på att AIK:s poängskörd inte är oroväckande. Det är förbättringspotentialen han är ute efter, men när man kommer från en säsong med 61 poäng på 30 matcher är den liten.

– Min bedömning var att Andreas förutsättningar att jobba vidare i AIK, så som han är som person och den miljö som AIK omgav sig med då: Den ekvationen gav inte sportslig utveckling. Det blev för mycket fokus på andra frågor än utveckling av verksamheten. Jag var en del av det. Mitt beslut var att försöka bryta ett mönster genom att ta in en annan ansvarig tränare som inte hade det bagaget som Andreas hade samlat på sig. Det gjorde ryggsäcken för tung. Det skulle ge en framgång över tid, det handlade inte om att vinna derbyt mot Djurgården veckan efter, säger han.

Wesström och Alm, 2014. Foto: KENTA JÖNSSON / KENTA JÖNSSON EXPRESSEN

Med fyra omgångar kvar av allsvenskan 2018 är poängskörden redan på 59. Med andra ord är man nära att få ut de få procent som fanns kvar för att nå ännu större framgångar.

Varför har AIK lyckats nu?

Wesström tror att nyckeln ligger i något han kallar "rollacceptans".

– Det är ett ord som är väldigt laddat för oss, det pratar vi om i hela organisationen. Det är alla roller, inte bara oss tre. Det finns en acceptans och förståelse för kunskap och mandat. Har man den förståelsen blir det enkelt att hålla sig till sitt uppdrag och inte vara inne och klafsa i andra, säger han.

Den där sortens ord känner man igen här.

– Det är väl någon slags dokumenterad fotbollskunskap som vi har lyckats applicera i en miljö där vi som yrkesmän har vuxit upp. Det grundläggande är att trycka på rätt knappar vid rätt tillfällen för att få verkningsgrad. Det här är ord som har kommit fram genom AIK känner jag. När jag hör Hammarbys chefsscout Micke Hjelmberg säga sådana saker vet jag att han lärde sig det när han var i AIK. Vi har inte patent på ord, men vi har stöpt vissa formar som man nog gärna tar med sig om man flyttar härifrån. Det skulle jag göra. Extremt många saker.

– Sedan finns det ett kritikerperspektiv. För mycket kontinuitet kan göra att man slutar, man blir lite för skön. Det är farligt. Riktigt farligt. Det är väl det. Vi har inte tillåtit oss att bli för sköna, vi klarar att driva på varandra i respektive roller på ett sunt sätt, säger Wesström.

Er trupp och ert arbetssätt nu är ganska drivet av Rikards sätt att se på fotboll. Är spelsättet och egenskaperna som ni söker även förankrade hos dig?

– Om Rikard skulle lämna skulle vi utgå från det vi har och försöka hitta en tränare som kan ta tillvara på den potential som finns i truppen. Om han ställer tre eller fyra spelare på mittfältet är inte så avgörande som vissa vill göra det till. Spelarna blir inte enbenta för att man byter formation.

När vi sågs för ungefär ett år sedan pratade du om att ett råd till en efterträdare är att "hålla fast i sin ursprungsidé". Vilken har varit din ursprungsidé?

– Att bygga en daglig verksamhet som har en tydlig rollacceptans och hög verkningsgrad. Det är att värdera den dagliga verksamheten högt, tro att den kan lösa saker, inte bara transferfönstret. Samtidigt inte tvärtom, gå runt och tro att den dagliga verksamheten kan lösa allt. Det gjorde vi 2010. “Vi är bäst i världen, vi har så bra träningsverksamhet”. Okej, men spelarna, hur tänker du där?

Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

Så hur når du den idén om det här jobbet?

– Har du vuxit upp i en klubb som jag har gjort, spelat pojklagsfotboll, tränare i ungdomslag och andra uppdrag, då finns det en förståelse för vilka krafter man ska verka under. Vad händer där ute? Hur fungerar det i AIK när man vinner och förlorar? När det är lugnt eller frustrerande? Alla de aspekterna har varit värdefulla, jag har fått möjligheten att skaffa mig den erfarenheten.

Det låter som att du pratar om att lära sig hantera förstärkningar.

– Ja, det blir ju slutsammanfattningen. Det är det man fixar: Att vinna och förlora eller inte nå dit man siktar. Eller nå dit.

– Vi upplever att det förstärks att vi leder när vi leder. Man läser det som om AIK är det enda det skrivs om. Det är så klart inte sant, men det blir ofta vår sanning. Man upplever nog samma sak i Degerfors, att det bara skrivs om deras lag. Det är ju lika jobbigt eller lätt att gå till affären där som här om man har förlorat eller vunnit. Det är väl vår självbild. Den är väldigt stark.