Förra året var ett viktigt år i Oliver Dovins karriär.

Som andremålvakt bakom den rutinerade dansken, David Ousted, fick Dovin testa på att stå mellan stolparna vid ett flertal tillfällen för Hammarby. Det blev åtta allsvenska matcher och ett handfull Europakvalmatcher – stort för någon som är fostrad i klubbens egen akademi.

– Jag har varit bra sen jag var 15-16 år i U-19. Så de har alltid haft ögonen på mig och sett att jag är en stor talang och jag har visat de här åren att jag vill spela i A-laget. De har sett min potential och min talang.

Han fortsätter:

– Det känns bra, jag har jobbat hårt för det. Jag har varit med A-laget sedan början av 2019 och varit mycket tredjemålvakt och bänk. Jag har tränat på bra för att bli bättre och nu får jag stå.

Hur viktig var förra säsongen där du fick spela mycket?

– Det var väldigt viktigt att få den erfarenheten och självförtroendet från matcherna jag fick spela.

”Man lär sig att hantera en annan typ av press”

Blott 19 år gammal ska han nu vakta kassen för Hammarby, som ses som en av flera guldkandidater. Trots sin unga ålder fick han redan förra året testa på Europaspel – något som bidrog till hans utveckling.

– Det är jätteviktigt. Det blir andra typer av matcher. Och man reser väldigt mycket, bor på hotell och spelar borta på gräs. Det är annorlunda förberedelser och utländskt motstånd, men det är väldigt bra för erfarenheten att få lära sig det också.

Vad lär man sig rent konkret?

– Man lär sig att hantera en annan typ av press. Du kommer till ett annat land med bortasupportrar. Och att man inte kan förbereda sig på samma sätt som vi kan göra här hemma. Det är hotellmat, du kanske sover sämre i en säng som inte är din och du har kanske inte koll på motståndet.

Hur viktigt är det för Hammarby att inte värva till sig en målvakt utan att det kommer underifrån?

– Det är viktigt, vi har sett de senaste åren: Aimar Sher, Emil Roback, Mayckel Lahdo, Williot Swedberg, mig och några fler från akademin. Det är många som kommer från akademin, säger Dovin.

”Om du får noll skott på mål och släpper in noll mål och håller nollan, det är ganska lätt. Om du får tio skott på dig och släpper in ett mål kan du fortfarande göra en bra match.”

Spelar man i Hammarby kan man förvänta sig sambafotboll och svängiga matcher. Det är inte ofta det blir målsnålt och en hållen nolla – men siffrorna är inget som den unge målvakten stör sig på.

– Den enda nackdelen är för statistiken i sådana fall. Men det viktigaste är att laget vinner, sen vill man självklart hålla nollor. Men om vi vinner med 1-0 eller 5-2, så länge vi vinner och jag hjälper laget att vinna så är jag glad, säger han och fortsätter:

– Manuel Neuer i Bayern München till exempel släpper in mål men de vinner för de gör själva mycket mål. Atletico Madrid gör inte många mål, men släpper heller inte in många. Jag tror att det handlar mer om hur man agerar i matchen än statistiken. Om du får noll skott på mål och släpper in noll mål och håller nollan, det är ganska lätt. Om du får tio skott på dig och släpper in ett mål kan du fortfarande göra en bra match.

Du nämner Oblak och Neuer, vilken målvakt försöker du efterlikna?

– Jag har sett upp till Neuer sen jag har varit liten, det är en av världens bästa målvakter. Han är någon som man självklart har sett upp till, säger Dovin.

