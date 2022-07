Malmös fjärde förlust för säsongen kom under fredagskvällen – detta trots att Malmö FF skapade målchanser på löpande band under matchens gång.

– Jättetung förlust för oss mentalt, säger Milojevic.

– Vi gör ett fint mål och kommer in bra i matchen, innan vi slappnar av i tio minuter och blir hårt straffade. Det är en förlust som kan ha kostat oss allsvenskan i år. Om vi ska vinna serien måste vi vinna denna match.

Malmö FF fick en drömstart i Sundsvall. Endast sju minuter in i matchen gör Sergio Pena sitt första allsvenska mål i karriären med ett skruvat skott som via stolpen letade sig in.

– Det kändes bra, men nu mår jag som resten av laget. Vi vill vinna mot alla lagen, vi vet att vi är det bästa laget i Sverige. Resultaten är inte positiva och vi vill ha en positiv känsla inför nästa match, säger Pena.

Svaret från Gif Sundsvall kvitterade på sin första målchans för matchen. Pontus Engblom chippade Johan Dahlin och bollen var på väg mot mål, men Matej Chalus rensade rakt på Giffarnas Ronaldo Damus som lyckades styra in bollen. En räddningsplanka in i matchen för hemmalaget som var totalt utspelade till den punkten.

Malmös mardrömshalvlek – underläge trots dominans

Inte nog med att Sundsvall kvitterade med ett dråpligt mål. Daniel Stensson skulle sedan ge Giffarna ledningen efter att ha placerat in bollen med finess, något som skedde i stark kontrast till hur matchen såg ut.

Uppförsbacken skulle bli ännu tyngre för MFF. Sören Rieks tvingades lämna planen i den 35:e minuten med skada och Malik Abubakari ersatte. Men Milojevic tror att han kan få tillbaka spelaren i tid till tisdagens match.

– Det var en smäll på knät, säger tränaren efter matchen.

– Vi är hoppfulla om att han kan lira.

Trots 3-20 i skottstatistiken, hade Sundsvall ledningen med 2-1. I halvtid kom Felix Beijmo in i stället för Matej Chalus som hade en jobbig halvlek.

– Det är en process med honom och han måste anpassa sig, säger Milojevic om den tjeckiske mittbacken.

– Han har varit oturlig hittills och han har nästan gjort två självmål. Men man kan inte sätta allt på honom. Om vi hade gjort mål hade vi kanske kunnat vinna matchen.

”Då kan vi gå skilda vägar”

Malmö FF:s anstormning fortsatte under den andra halvleken och Andreas Andersson, målvakt i hemmalaget, stod för en jättematch i målet. Dubbelchansen i den 78:e minuten var ett exempel på detta. Felix Beijmo avslutade lågt men hårt och returen föll till Malik Abubakari som var helt fri med målvakten. Men även den gången lyckades han få handen på bollen.

– Det är helt sjukt skönt och välbehövligt, säger Andersson till Discovery+ efter matchen.

– Som helhet gör vi det riktigt bra, det svåra var att orka hela matchen.

På de sex stopptidsminuterna lyckades inte MFF åstadkomma något kvitteringsmål och fjärde förlusten för säsongen var ett faktum för mästarklubben som nu har en rejäl uppförsbacke i titelstriden.

Nu säger Milos Milojevic att supportrarna kan vara arga på honom och inte på spelarna.

– Den dagen föreningen känner att jag inte kan hjälpa klubben mer kan vi gå skilda vägar, säger han.

– Men jag vill att de supportrar spelarna så mycket som de kan. Det är en månad sedan vi vann cupen och sex-sju månader sedan samma lag vann ligan.