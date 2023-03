I gruppfinalen på Malmö IP mellan MFF och Degerfors stod en cupkvartsfinal på spel. Inför matchen hade lagen lika många poäng och samma målskillnad. Eftersom Degerfors dragit på sig färre varningar och utvisningar tidigare i cupspelet var MFF i behov av en vinst, annars skulle fair play-systemet skicka Degerfors vidare.

Med bara minuter till avspark förvärrades läget för MFF när speakern meddelade en sen ändring i startelvan där Anders Christiansen ersattes av Moustafa Zeidan på innermittfältet där Sergio Peña redan saknades på grund av avstängning.

– Man saknar redan ledarfigurer just i det centrala mittfältsspelet. Vi vet vad Christiansen betyder för Malmö FF. Det ska bli intressant att se hur de tar sig an det, sa C More-experten Pontus Farnerud.

Ersättaren Zeidan tog plats bredvid Hugo Larsson och Sebastian Nanasi. Han visade sig inledningsvis vara sugen på att bidra till seger. I den 11:e minuten slog han till med en lyftning in till Isaac Kiese Thelin som lobbade över målvakten och såg bollen gå mot nätet innan den räddades på mållinjen av försvararen Seid Korac.

Vukojevic chockade hemmalaget

MFF hade det mesta av spelet i första halvlek och kom till några fina lägen.

Som i den 21:a minuten då Taha Ali fick yta, utmanade, dribblade och sköt.

Eller i den 30:e då Isaac Kiese Thelin tog in ett uppspel och släppte vidare till Hugo Larsson som avslutade på ett tillslag.

Degerfors målvakt Sondre Rossbach räddade båda gångerna och i paus var det 0-0.

Ledningsmålet skulle komma – men för Degerfors. I den 57:e minuten kontrade gästerna och Dijan Vukojevic fick en perfekt avvägd djupledspassning från Diego Campos. Helt fri med Ismael Diawara rullade Vukojevic in bollen.

Malmö FF tog upp jakten på nytt. Taha Ali kom till skott i den 65:e, Isaac Kiese Thelin klackade i den 70:e men Sondre Rossbach höll tätt – fram till den 86:e minuten då Kiese Thelin tog ner ett inlägg och placerade in 1-1.

Supportrar skadade sig

I slutminuterna nickade Derek Cornelius in 2-1 och Malmö FF är därför klart för kvartsfinal i cupen vilket innebär att drömmen om Europapspel till sommaren lever.

När Cornelius gjort mål firade laget framför supportrarna där en reklamskylt föll och flera supportrar ramlade in på planen. Matchen fick avbrytas en kort stund men kunde senare återupptas. Flera supportrar fick läkarvård nedanför läktaren efter incidenten.