Taha Ali kom till Helsingborg inför säsongen 2022 från Örebro SK.

I Helsingborg fick han snabbt en nyckelroll, var given i HIF:s startelva under hela säsongen och gjorde fem poäng (tre mål och två assist) under säsongen som slutade med degradering till superettan för HIF.

Men Taha Ali ser inte ut att följa med Helsingborg ner i superettan.

I stället ser han ut att bli kvar i allsvenskan - och i Skåne.

Malmö FF är intresserat av att värva in 24-åringen till nästa säsong, vilket Aftonbladet var först att berätta om.

Även Expressens uppgifter bekräftar MFF:s intresse för spelarna. Om allting går i lås kan Taha Ali presenteras av MFF redan nästa vecka.

Efter ett misslyckat 2022 har Malmö FF organiserat om rejält på ledarsidan. Henrik Rydström har plockats in som tränare och Daniel Andersson har återvänt till jobbet som sportchef.