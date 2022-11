AIK mot IF Elfsborg, ett möte i allsvenskans sista omgång. Det var dock inte speciellt många av de över 30 000 som hade tagit sig till Friends arena som fokuserade på själva matchen.

Under söndagseftermiddagen skulle ju AIK farväl av klubbens kanske största spelare någonsin. Per Karlsson.

Även Sebastian Larsson och Mikael Lustig gjorde sina sista fotbollsmatcher på elitnivå mot IF Elfsborg, det ska sägas. De får dock ursäkta här. De hyllningsbanderoller som hade hängts upp både utanför och inne på Friends arena var ämnade för ”Pertan”. Så också det tifo som presenterades bara minuter innan avspark.

”Från gatorna uppe i Huvudsta till evig Gud i de svartgula sagorna”.

”Ger allt för vårt lag. Kämpar varje dag. För alltid en av oss”.

19 säsonger, 437 tävlingsmatcher, två SM-guld. Slå det.

Per Karlsson i tårar

Per Karlsson inledde mötet med IF Elfsborg på bänken. Han kom ut till uppvärmningen och vinkade till supportrarna. Applåderade och skickade slängkyssar. De svarade med att sjunga hans namn, hans sång. Visst gick det att skymta tårar hos 36-åringen redan där? Det gick sannerligen att se dem när han en stund senare stod vid mittcirkeln, såg tifot och försökte ta in den mäktiga hyllningen.

– Det är först nu jag tillåter mig att ta in saker. I och med att jag har varit så besatt av nästa träning och nästa match hela tiden har jag aldrig funderat i banorna att jag har gjort någon gärning för AIK. Men nu har jag förstått att det kommer komma en stor hyllning. Jag kanske måste omvärdera mitt tankesätt. Jag kanske har gjort något för den här klubben ändå?, berättade Karlsson inför matchen.

När matchen väl började sjöng hemmasupportrarna Per Karlssons sång i flera minuter. Det var som att de aldrig ville sluta.

Matchen pågår.