Det gick fort. Redan i matchminut tre gjorde IF Elfsborg 0–1 borta mot Djurgårdens IF.

Det rann på efter det. Slutresultatet på Tele2 arena skrevs till slut till 0–4.

– Jag tycker att det är en väldigt svag Djurgårdsinsats. Elfsborg, som är ett erkänt duktigt lag, sårar oss enormt. Allt annat än acceptabelt för att vara Djurgården, summerar lagkapten Magnus Eriksson.

Varför blev det så?

– Jag har inget bra svar. Det är klart att vi möter ett bra lag, det ska man ha respekt för. Det är klart, släpper man in 0–1 efter tre minuter är det klart att det sätter lite griller i huvudet, men vi kanske inte riktigt var där från start heller. Sedan spelar de imponerande fotboll i stora stunder.

Eriksson tillägger:

– Det var en käftsmäll i dag.

Eriksson ger inte upp guldet

I och med resultat är serieledande IF Elfsborg nio poäng före fjärdeplacerade Djurgårdens IF – med en match mindre spelad dessutom. När Eriksson får frågan om han tror att IF Elfsborg vinner guld blir svaret:

– Att de kommer vara med i toppen är jag helt övertygad om. Sedan, hade vi kastat in handduken nu hade vi inte behövt hålla på med det här. Vi kommer ge det hela vägen in. Men de ser overkligt starka ut om man säger så.

Härnäst för Djurgårdens IF väntar FC Luzern i kvalet till Europa Conference League.

– Det här var en jävla väckarklocka inför det, säger Magnus Eriksson.

– Vi har gjort bra resultat under en tid och det har känt som att vi har varit på rätt väg. Jag skulle ändå säga att vi står på en ganska stabil plattform, men i dag var det extremt svagt – och det vet vi om.

Magnus Eriksson inledde mötet med IF Elfsborg på bänken – precis som det har sett ut den senaste tiden. Han byttes in med lite mer än en halvtimme kvar att spela.

– Det har varit annorlunda att stå utanför laget. Det är ungefär det jag säger, konstaterar han.

– Jag kommer alltid vara den jag är. I dag förlorade vi och det smärtar.