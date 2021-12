Lundholm lämnar – efter två år utan spel

Sam Lundholm lämnar Sirius, det bekräftar nu klubben på sin hemsida.

27-åringen, som under sommaren 2017 hämtades in från NEC Nijmegen, röstades fram till årets spelare i Sirius 2019. En säsong där han under hela året dessutom spelade halvskadad.

Just skadorna har förföljt Sam Lundholm, som sedan 2019 inte spelat en enda match för klubben. Under hösten har han dock kommit tillbaka till träningsplanen, men trots det går parterna nu skilda vägar.

”Alla vet vilken klasspelare Sam är”

Sirius sportchef Ola Andersson hyllar Lundholm, men är samtidigt tydlig med att det inte är möjligt att gå in i en diskussion om en kontraktsförlängning i och med Lundholms skadehistorik.

– Sam har jobbat hårt med sin återhämtning i två år, och tillsammans har vi haft förhoppningar om att se honom spela här på Studan igen och. Nu har vi inte kommit dit vi planerat, och därför kan vi inte gå in i en diskussion om en förlängning just nu, säger Ola Andersson och tillägger:

– Alla vet vilken klasspelare Sam är när han är frisk och spelbar, och vi hoppas att han kommer tillbaka till den fysiska status han hade tidigare här i Sirius.

Sam Lundholm har på 59 matcher för Sirius noterats för 9 mål och 5 assist i allsvenskan, och han passar på att önska klubben lycka till.

– Jag vill tacka alla lagkamrater jag haft genom åren och så klart även alla stöttande och trevliga supportrar som jag träffat både på och utanför planen. Jag önskar klubben och supportrarna lycka till i framtiden.

