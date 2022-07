Det svänger snabbt i den allsvenska tabellen. Efter en tuff period har nu Hammarby tre raka segrar och är åter tillbaka i toppstriden. Detta efter 3–0 borta mot Varberg under måndagskvällen. Stor matchhjälte blev Gustav Ludwigson som låg bakom båda målen under den första halvleken, innan Nahir Besara placerade in slutresultatet.

Hammarby kom till spel på ett regnsänkt Varberg Energi arena utan flyttberyktade Mohanad Jeahze, 25, som sattes på bänken av tränare Marti Cifuentes hela matchen.

Samtidigt saknade Varberg hela fyra mer eller mindre ordinarie spelare i Robin Simovic, Oliver Stanisic, Oliver Alfonsi och Jon Birkfeldt som alla var avstängda.

Gustav Ludwigson var högst delaktig i Hammarbys båda mål mot Varberg i den första halvleken. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT / TT NYHETSBYRÅN

Ludwigsons målform håller i sig

Hammarby hade problem med Varbergs höga press inledningsvis. Hemmalaget skapade ett par halvlägen under den första kvarten, men hade svårt att komma till något hetare avslut.

Men, från ingenstans, tog sig stockholmarna fram till ett första ordentligt anfall efter 16 minuter. Joel Nilsson satte från sin högerkant in bollen längs backen mot Gustav Ludwigson som fick en touch på bollen, innan den via Varbergs Joakim Lindner styrdes in i mål.

Men det skulle inte stanna där för Hammarby.

Bara minuter senare spelade Nahir Besara fram Ludwigson centralt utanför straffområdet. 28-åringen knorrade vackert in bollen bakom en chanslös Fredrik Andersson i hemmamålet. Mål nummer sju för säsongen för Ludwigson, om vi räknar med att han inte tilldelas det första målet, och i så fall anfallarens fjärde mål på de tre senaste matcherna.

– Det är skönt. Tvåmålsskytt var snällt sagt, vi får se om jag får den, det är tveksamt men mål blev det, sa Ludwigson till Discovery plus i paus.

Efter de två snabba målen, som kom inom en period på fyra minuter, tog Hammarby över spelet helt där Varberg fick uppenbara problem med den nya matchbilden.

– Efter målet blir det nästan pannkaka bara. Efter målet känns det som att energin bara går helt ur, sa Varbergs Robin Tranberg till Discovery plus.

Gustav Ludwigson, Nahir Besara och Abdelrahman Saidi var alla på spelhumör mot Varberg. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN

Besara avgjorde – Bajen hakar på i toppen

Varberg lyckades spela upp sig och skapa ett par heta målchanser i den andra halvleken. Bland annat hade Dion Krasniqi ett avslut som Shaquille Pinas rensade på mållinjen i sista stund.

Istället kunde Hammarby kontra in ett avgörande 3–0-mål, där Nahir Besara var säkerheten själv framför mål och placerade in bollen bredvid Fredrik Andersson.

Ett resultat som stod sig matchen ut och innebär att Hammarby är tillbaka i den allsvenska toppstriden igen. Härnäst väntar ett möte med Värnamo på hemmaplan, medan Varberg reser till Sundsvall i en betydelsefull match i tabellens bottenskikt.

