Linds glädjebesked om publik på allsvenskan

2020 blev ett förlorat åt för den svenska fotbollspubliken. Coronapandemin satte stopp från att besöka de allsvenska arenorna under hela året och det har länge varit oklart huruvida det kommer att tillåts publik på arenorna under 2021.

Men nu säger Idrottsminister Amanda Lind (MP) att det ”är grönt ljus” för publik på arenorna från och med söndagen den 11 april förutsatt att smittoläget inte förvärras.

– De har föreslagit en trappa där man kan anpassa nivån på hur många som kan tas in i en publik, beroende på smittläget. Jag tror att alla ser framför sig att det kommer att bli en stegvis återöppning. Där föreslår Folkhälsomyndigheten att ett första steg ska kunna tas 11 april om smittläget inte försämras, säger Lind till GP.

Då välkomnas publik tillbaka till svenska arenor

GP skriver att Folkhälsomyndigheten (FHM) tar föreslagit ett första steg med tämligen små publiknivåer, men likväl större än dagens gräns på åtta personer.

Lind är hoppfull om att vaccinering och att vi rör oss mot varmare tider i samband ska leda till att publiktaket kan öka allt mer.

Dessutom menar Lind att det går att genomföra smittsäkert.

– Jag vet att idrotten och dess arrangörer är väldigt väl förberedda. Det har tagits fram noggranna protokoll för hur man ska genomföra större tävlingar, hur man ska hantera publiken, in- och utsläpp och transport till och från arenorna.

I februari tog Svensk Elitfotboll (Sef) fram en öppningsplan och önskade gå in i vad de kallar fas 4, ”genomförande av tävlingsmatcher med ett begränsat publikantal” till premiären, något som nu verkar bli fallet.

I samma dokument har Sef tre föreslagna skyddsnivåer. Förutsatt att återgången till publik inleds i Skyddsnivå A, som är den med hårdast restriktioner, så kommer arenor med kapacitet under 15 000 åskådare få ta in 15 procent av sin kapacitet, medan de med arenor som tar in mer publik kan ta in 3000 åskådare.

I förstaläget kommer inte ståplats att tillåtas och bortafans inte välkomnas till läktarna.

SEF:s förslag på återinförandet av publik på svenska fotbollsarenor. Foto: SEF

På skyddsnivå B kommer 40 procent av arenorna kunna fyllas och på skyddsnivå C blir det 75 procent. På skyddsnivå C ska även ståplats och bortasupportrar tillåtas.

De två första matcherna blir utan publik

Allsvenskan startar lördagen den 10 april med matcherna Malmö FF – Hammarby samt Örebro – IFK Göteborg, men dessa ska då enligt Lind inte omfattas av återgången till publik. Något som bekräftas av hennes pressekreterare Desha Svenneborg.

– Hon svarar i artikeln på vad FHM i sitt remissvar säger om hur en öppning för publik kan gå till. Remissvaret från FHM talar om en stegvis öppning om smittläget tillåter, och de (FHM) har som datum den 11:e april, så det är det hon svarar på.

I stället får söndagsmatcherna Mjällby – Varberg, Halmstad – Häcken, Norrköping – Sirius och Elfsborg – Djurgården bli de första som får publik under året.

Den första omgången av allsvenskan avslutas på måndagen den 12 april med matcherna AIK – Degerfors och Kalmar FF – Östersund.

