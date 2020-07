Lämnar Östersund för utländsk klubb

Östersund ligger för närvarande på 13:e plats i allsvenskan och har under en längre tid dragits med en usel ekonomi. För någon vecka sedan valde klubben också att bryta med tränaren Ian Burchnall och ta in Amir Azrafshan från FC Djursholm som ny tränare. Ekonomin är fortfarande ansträngd och klubben gör allt för att minska på kostnaderna. Och nu ser klubben ut att få in välbehövliga miljoner till den sinande kassan.

Detaljer från att bli klar

Enligt SportExpressens uppgifter är klubben överens med belgiska Lommel SK om övergångssumman för anfallaren Jordan Attah Kadiri, 20. Inget är helt klart eller påskrivet ännu men spelaren väntas göra sin sista match på måndag när Östersund tar emot Helsingborg på hemmaplan. Efter det är det planerat för spelaren att åka ner till Belgien och göra läkarundersökningen.

Väntas göra sista matchen på måndag

Klarar han den och de sista detaljerna blir klara säljs han till den belgiska andraligan. Övergångssumman väntas landa på omkring tio miljoner kronor. Den här säsongen har Kadiri gjort totalt 13 matcher och sex mål för Östersund med allsvenskan och Svenska cupen inräknat. Han har även stått för sammanlagt tre framspelningar.

Lommel SK köptes i maj av City Football Group som bland annat äger Manchester City, New York City FC, Girona, Yokohama FC, Melbourne City FC och Mumbai FC.