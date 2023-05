Allt började i derbyt mot Djurgårdens IF förra sommaren. Dennis Collander drog på sig en knäskada som skulle komma att hålla honom borta från spel i flera månader.

Tillbaka i träning var oturen framme igen. För en vecka sedan åkte Collander på en ny skada – i det andra knäet.

Hammarby IF har meddelat att det handlar om en korsbandsskada och att Collander kommer opereras.

– Det är väldigt ledsamt att Dennis dragit på sig en ny skada. Han är en av de mest professionella fotbollsspelare jag någonsin haft äran att arbeta med och han har varit fast besluten och väldigt dedikerad i arbetet att komma tillbaka från sin skada och återigen kunna spela matcher för Hammarby, sa Hammarby IF:s sportchef Jesper Jansson när skadebeskedet kommunicerades ut.

Inför söndagens derby mot Djurgårdens IF bestämde sig spelarna i Hammarby IF för att hylla sin skadade lagkamrat. De vandrade in på planen med tröjor där ”Kämpa Dennis” hade tryckts i anslutning till ett hjärta.

– Vi har snackat om att ha kul där ute. Dennis Collander är skadad och det har fått oss andra att tänka att vi ska vara glada att vi ens kan spela fotboll, säger Edvin Kurtulus.

”Vi önskar att han kunde stå bredvid oss”

Kändes det bra att kliva ut med de tröjorna?

– Ja, det är klart. Jag hoppas han blir glad där hemma och att han får några extra procent i sin rehab, säger Edvin Kurtulus.

Dennis Collander verkar ha uppmärksammat gesten, i alla fall om man ska tro Nahir Besara.

– Han skrev i vår gruppchatt. Vi önskar att han kunde stå bredvid oss, kämpa och spela. Han är en sådan spelare som vi skulle behöva. Men det är vad det är. Vi tänker väldigt mycket på honom, säger lagkaptenen och tillägger:

– Det kommer inte få tillbaka honom till planen, men om det kan ge honom en procents glädje, så vill vi göra det.

Dennis Collander kom till Hammarby IF från Örebro SK i början av 2022. På grund av knäskadorna har han bara noterats för fem allsvenska matcher.

Hammarby IF vann derbyt mot Djurgårdens IF med 4–3.

