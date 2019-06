IFK Norrköping har hittat formen.

Efter Jordan Larssons målsuccé och Lars Krogh Gersons drömfrispark närmar sig Peking nu toppen efter 2-0 borta mot AFC.

Lagets tredje vinst de fyra senaste matcherna.

– Det var en fantastisk passning, en smörpassning och jag kan rulla in den i bortre, sade Larsson till C More i paus.