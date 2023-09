20–30 procent av supportrarna i Sverige är kvinnor, enligt tidsskriften Soccer & Society.

En studie från Malmö universitet från förra året visar att kvinnor tar allt större plats i supporterkulturen, både på läktaren och sociala medier.

”Kvinnorna säger att 'läktaren är det enda stället där vi verkligen kan vara de vi är och bete oss som männen gör'. De upplever också en respekt från de manliga supportrarna för att de är fotbollskunniga och stöder sitt lag till 100 procent”, sa forskaren Aage Radmann i ett pressmeddelande när studien släpptes.

Studien byggde på intervjuer med medlemmar i fem supporterklubbar för kvinnor: Malmösystrar (Malmö FF), Gulsvarta Systrar (IF Elfsborg), BajenBaes (Hammarby IF), Blue Striped Ladies (Djurgårdens IF) och Pekingsystrar (IFK Norrköping).