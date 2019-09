Efter att han varit en av IFK Norrköpings målkung när de tog SM-guld 2015 lämnade Emir Kujovic allsvenskan för att testa på proffslivet i Europa sommaren 2016.

Men det blev tufft för 31-åringen. Han fick aldrig något förtroende i belgiska Gent och i Fortfuna Düsseldorf gick det trögt.

Efter att ha varit placerad i en iskall tysk frysbox under längre tid blev Kujovic i somras klar för Djurgården. Och nu har han presenterat sig på allvar.

Emir Kujovic blev stor hjälte - med sin första touch

Sedan Kujovic blev klar för klubben har han mest fokuserat på att komma in i matchform och fått hoppa in sent i ett fåtal matcher. Inför måndagskvällens match mot Helsingborg hade Kujovic gjort totalt 51 minuter för Djurgården i liga- och cupspel, men de verkar ha fått i gång honom.

För han behövde ingen startsträcka mot HIF.

I den 71:a minuten, vid ställningen 0-0, klev Curtis Edwards av till förmån för Emir Kujovic. Knappt 50 sekunder senare avancerade Mohamed Buya Turay fram på vänsterkanten, skar in och avslutade. Bollen styrdes via en HIF-rygg fram till Kujovic som med sin första touch skallade in ledningsmålet.

– Jag hoppas att han ska slå ett inlägg, så det var bra att han inte gjorde det med flit för då hade bollen inte kommit fram. Som anfallare måste du vara redo och komma på rulle hela tiden, det första jag tänkte på var ”fick jag in den?” och det andra var ”var jag offside?”. Det kändes som att jag var nedanför Granqvist, men det var jag inte, säger Kujovic.

Kujovic: ”Har varit en tung period”

Sju minuter senare höll sig Kujovic framme på nytt och styrde in 2-0 till Djurgården, vilket garanterade segern för Stockholmarna.

– Fantastiskt. Det var fantastiskt att få spela fotboll och att göra mål igen. Det känslan gillar jag, det var skönt. Det var häftigt. När jag värmde upp tänkte jag att jag ska in och avgöra detta. Det är de bilderna jag hade. Min tanke var att avgöra och det var det jag gjorde.

Hur länge har du väntat på det här ögonblicket?

– Det har varit en tung period. Jag spelade inte så mycket i Tyskland senaste tiden, det har varit tungt. En liten del av belöningen kanske kommer nu, men det är bara en match.

– Jag har alltid trott på mig själv. Jag insåg första matchen i Djurgården att det skulle ta tid, spelar du inte matcher behöver du tid. Det saknade jag. Jag insåg då att jag behövde lite tid.

Är du redo att starta mot Sundsvall?

– Jag är redo att starta.

Hammarby, AIK och MFF vann. Hur kände ni inför matchen?

– Jag kollar inte så mycket på det. Vi leder serien, gör vi vårt så kommer vi att ligga kvar där uppe. Det spelar ingen roll vad de andra gör för vi är inte i den positionen där vi ligger trea eller fyra. Vi är längs upp och ska bara göra vårt.

Hur mycket stärker det här dig inför fortsättningen?

– Det ger ett bra självförtroende. Det är personligt också, i och med att jag inte har spelat på länge, så är det skönt att visa att jag är tillbaka. Jag kan fortfarande.

De tre poängen innebär att Djurgården behåller kommandot om den allsvenska tabelltoppen. De leder med en poäng före AIK, tre poäng före Malmö FF och sex poäng före Hammarby.