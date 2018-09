Efter flera mindre bra insatser under sensommaren och hösten har Djurgårdens jakt på Europaplaster grusats.

Förlusten mot BP senast var ett bottennapp som fick Özcan Melkemichel att reagera mot lagets insats, och anfallaren Aliou Badji att uttrycka sin besvikelse över att inte ha fått starta.

I lördagens bortamöte med Trelleborg valde tränaren en 4-3-3-uppställning med Badji på topp.

Mrabtis dubbel sänkte Trelleborg

Anfallaren var ytterst nära att placera in 1-0 i mitten på första halvlek men stolpen räddade då Trelleborg.

Trelleborg i sin tur var nära på att nicka in ett ledningsmål på en hörna – men Andreas Isaksson reflexräddade på mållinjen.

I stället var det Kerim Mrabti som visade vägen, precis innan halvtidsvila. Jonathan Ring drev in i straffområdet, stoppades och Mrabti snappade upp bollen och placerade in 1-0 intill stolpen.

70 sekunder rasslade det till igen.

”Man blir ganska sårbar bakåt”

Aliou Badji vann en nickduell, Haris Radetinac fångade upp bollen och spelade fram Mrabti som tryckte in 2-0.

– Det blir så i bland när man släpper in mål, att man blir ganska sårbar bakåt, säger Mrabti till C More.

– Det blåser och studsar litegrann. Det är en sådan fotbollsplan, så man kan spela på det. Men det handlar om att ta vara på förutsättningarna. Man kan inte bara skylla på vinden, fortsätter han.

Målen gav Djurgården en betryggande ledning inför andra halvleken som man såg till att bevaka. På stopptid satte Dzenis Kozica in 3-0 på passning av Nicklas Bärkroth, vilket också blev slutresultatet.

Djurgården lyfter därmed i tabellen och har återigen liten känning på Europaplatser: IFK Norrköping på tredjeplats är sju poäng före.

Trelleborg är fortsatt jumbo i allsvenskan.