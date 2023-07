På söndagen tog IFK Göteborg emot Halmstad på Gamla Ullevi för att jaga poäng i bottenstriden. Men matchen slutade mållöst och Blåvitt får fortsätta längta efter tre poäng ett tag till.

Efter matchen väcktes kritik mot planen på Gamla Ullevi. Anledningen var att Gothia Cup-finaler avgjorts på samma plan för bara ett dygn sedan.

– Ja den är ju inte ultimat. Och det orkar jag ju inte ens gå in på, det är ju katastrof... att vi redan är tre lag (Blåvitt, Gais och Öis) plus damlandslaget som spelar här och så ska man trycka in trehundra matcher i Gothia Cup dagen innan. Det är ju inte ens vårt lags cup... de kan väl spela på Nya Ullevi eller något, nä jag vet inte, säger Sebastian Ohlsson.

”Vet inte vad de håller på med”

Magnus Haglund, tränare för Halmstad, började med att ta upp just plansituationen i presskonferensen efter matchen.

– Ja, det är ju ingen lättspelad plan. Det är en plan som är hård, studsig och inte lätthanterlig rent tekniskt sett. Men det är ju rättvist eftersom det är lika för alla på planen.

Marcus Berg vill inte skylla poängtappet på planen, men håller med om att den inte var ultimat.

– Det var som en dålig konstgräsplan, stenhårt. Så jag vet inte vad de håller på med, men det är väl inte så konstigt när fyra matcher spelades där dagen innan.