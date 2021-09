Krisdraget: Tar in... Lagerbäck

Östersunds FK har vunnit tre av sina inledande 19 matcher i allsvenskan och ligger sist i serien.

Laget har sex poäng upp till säker mark och under landslagsuppehållet i början av september sparkade man tränaren Amir Azrafshan för att ta in norrmannen Per Joar Hansen.

Nu har Per Joar Hansen fått en ny kollega i den gamle vännen Lars Lagerbäck.

– I och med att ”Perry” fick det här jobbet, vi står varandra så väldigt nära och jag själv finns bara tio mil härifrån, från och till i alla fall, sa jag att om jag kan ställa upp och assistera eller vara bollplank ställer jag upp på det. Du får skylla på ”Perry” för att jag finns här, säger Lagerbäck i en video på Östersunds Facebook-sida.

Lars Lagerbäck hjälper Östersund

Östersund överraskade i allsvenskans senaste omgång när laget vann med 3-1 hemma mot guldaspiranten Elfsborg. Lagerbäck tror att laget kan lyfta i tabellen och han berättar hur hans egen roll ska bidra till det.

– Vill han (Per Joar Hansen) att jag ska göra något gör jag det. Jag har sett ÖFK:s tre sista matcher. Han har bett mig om att göra det och vi har pratat lite om hur jag har sett på både motståndare och hur ÖFK har presterat. Jag har väl försökt hjälpa till på det sättet. Sedan är det ”Perry” som bestämmer och tar beslut. Jag är ett bollplank, det är ett bra uttryck tycker jag.

Lars Lagerbäck var nära att bli Östersunds första tränare någonsin efter att klubben bildades 1996. Lagerbäcks kontrakt var klart men efter ett nytt erbjudande från svenska fotbollförbundet tackade han nej.

