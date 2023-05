Inför säsongen byttes konstgräsmattan på Tele2 arena. Det tidigare underlaget med gummigranulat, som har använts i sju år, skiftades till ett nytt, mjukare konstgräs med sand.

Det nya underlaget har mötts av enormt mycket kritik. Mest av allt på grund av att spelare har fått brännskador och blödande sår.

Under torsdagen hölls ett krismöte gällande konstgräset. De fem inblandade parterna (klubbarna Hammarby IF och Djurgårdens IF samt SGA Fastigheter, som äger Tele2 arena, konstgräsleverantören Unisport och Stockholm Live) närvarade.

Under mötet diskuterades olika alternativ på lösningar. Efteråt meddelade SGA Fastigheter att ”en presentation av lösning är tänkt att komma under morgondagen”.

Nu är den här.

I ett mail till Expressen skriver SGA Fastigheters vd Mats Viker att man under vecka 21 planerar att komplettera det nuvarande sandsystemet med gummigranulat så att systemet bedöms klara dräneringsproblematiken bättre.

Gummigranulat som alltså var det fyllnadsmaterial som man valde bort när mattan byttes inför säsongen

”Unisport hade givetvis velat göra detta omgående, men man kan inte få fram material tidigare”, skriver Viker.

Enligt uppgifter till Expressen är det dessutom troligt att det kommer göras en större åtgärd i sommar där sviktpaden, ett sviktlager som ligger under konstgräset, byts ut.

Mats Viker:

”Fr o m 20 juni finns en längre period utan evenemang på arenan där Unisport kommer att kunna genomföra ytterligare större åtgärder för att säkerställa den långsiktiga funktionen av planen. Till dess, det vill säga inför de kommande matcherna i maj och juni, kommer Unisport vara behjälpliga med all sin tekniska expertis för att hjälpa till med hur mycket och på vilket sätt mattan ska bevattnas”.

Konstgräsleverantören: ”Detta blir första åtgärden”

Ted Bengtsson, vd på konstgräsleverantören Unisport:

– Grundproblemet med planen, eller det här systemet, är att den inte klarar av att dränera ut ordentligt när vi vattnar. Då skapas friktion mellan spelare och underlaget. Det är ingen bra situation. Så det vi gör nu är att med start vecka 21 så kompletterar vi med gummigranulat.

– Den stora utmaningen nu är att det är match på match på match. Så det finns inga långa fönster att göra stora åtgärder. Den chansen kommer först i mitten av juni. Men vi är angelägna om att göra någonting och vi hade velat göra åtgärder redan i veckan men kommer inte kunna få material (granulatet) innan vecka 21.

Var det på mötet i går (torsdag) som ni kom fram till detta?

– Det diskuterades åtgärdsförslag och detta var vad vi kom fram till.

Var det en lösning i samförstånd?

– Alla parter som är involverade vill att vi ska hitta den bästa lösningen. Det vi fokuserar på nu är att arbeta proaktivt för att inte få problem. Detta blir den första åtgärden.

Ted Bengtsson fortsätter:

– Det som är specifikt med det här projektet, alltså Tele2 arena, är underlagskonstruktionen. De har ett kylsystem under för att exempelvis kunna frysa en is till en bandyfinal. Det är en helt tät yta som inte funnits på andra arenor. Tele2 har en annan sorts dränering.

Borde ni inte haft koll på det innan planen lades?

– Vi har gått på de uppgifter vi fått, med de förväntade egenskaperna.

Är det SGA som lämnat de uppgifterna?

– Vi har fått uppgifter som vi gått på.

Du beskriver granulatet som en första åtgärd. Finns det fler saker planerade om det inte funkar?

– Vi är ju ständigt i tät dialog med alla parter och kommer göra kontroller. Vi kommer pratas vid många gånger den kommande tiden, så det finns ingen anledning att förekomma diskussionerna.

Hammarby IF gläds efter beskedet

Hammarby IF:s vd Richard von Yxkull gläds åt fredagens besked.

– Det känns bra. Vi har varit med i processen. Sedan hade man, så klart, önskat att man hade kunnat göra det här lite tidigare, men för Hammarbys del handlar det egentligen bara om derbyt (mot Djurgårdens IF nu på söndag, reds. anm.). Sedan har vi två bortamatcher efter det.

Var det här det förslaget som ni lade fram på torsdagens möte?

– Vi som klubbar har inte lagt fram något förslag utan vi har bett de som är experter att komma med ett förslag till oss. Sedan har vi varit ganska tydliga med hur vi har upplevt underlaget hittills. BioFlex inte odelat negativt, det har fina egenskaper och återskapar mycket känslan av riktigt gräs, men det har inte fungerat i den här konstellationen.

Med det här beslutet fattat, hur ser du tillbaka på plankaoset som varit under våren?

– Mycket energi har lagts på det här. Jag kan inte säga att det har påverkat vårt spel eller våra spelare så där jättemycket, men det har varit mycket energi kring det. Det har tagit lite fokus från oss, det tycker jag.

Tycker du, med facit i hand, att man borde ha lagt gummigranulat från början?

– Givet där vi är nu, absolut. Men det är lätt att sitta med facit i hand.