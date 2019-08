Muamer Tanković fortsätter att ösa in mål – och det var inget undantag när de grönvita vann mot Sundsvall med 3-0.

Med 12 mål går han nu upp i ensam skytteligaledning.

– Han måste in i landslagstruppen, nu när Viktor Claesson är skadad ser jag ingen annan ytter som är i så bra form, säger Alexander Axén i C More.