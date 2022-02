Hyllar nya tränarna: ”En väldigt hög nivå”

När Djurgården går in i tävlingssäsongen under måndagskvällen blir det även tävlingsdebut för Pierre Bengtsson som har vänt hem till Sverige efter många år utomlands. Under den knappa månad som han har tillhört laget har han hunnit göra sig hemmastadd, och redan börjat producera poäng.

– Jag fick göra assist direkt i första matchen, och samma sak i andra matchen. Så det har varit positivt och jag tycker att ledarskapet och kommunikationen är på en väldigt hög nivå här om man jämför med min förra klubb, säger han.

Han menar att tränarna är en av nycklarna till att det har varit enkelt för honom att komma in i laget och anpassa sig till det spel som gäller.

– Kim och Tolle är väldigt tydliga med hur vi ska spela, och det sitter i ryggmärgen att spela fyrbackslinje eftersom det är det jag har gjort i FCK också. Men mest är det att jag har fått bra relationer direkt, det är många väldigt bra spelare här som är enkla att spela med och hitta kombinationer med.

– Det är en fantastisk grupp med bra lagsammanhållning, jag trivs bra. Jag fick anpassa mig snabbt till konstgräset, men det har gått bra tycker jag. Det går att spela en snabb fotboll här och det är roligt.

”Har visat att jag kan prestera bra”

Bengtsson ville gärna flytta just till Stockholm den här vintern då hans flickvän bor i stan.

Hur viktigt är det för dig att det har gått så fort för dig att komma in i det på jobbet?

– Det är jätteviktigt. Jag ville flytta till Stockholm men jag är väldigt motiverad och hungrig på att prestera bra här, och det tycker jag att jag har visat att jag kan nu i starten. Jag hoppas att det kan fortsätta så. Jag vill prestera på en hög nivå och göra det så bra som möjligt, vinna så många matcher som möjligt.

Vad tror du om era chanser i cupen?

– Det är svårt att säga när man inte har så bra koll på de andra lagen än men vårt mål är att vinna titlar, så det är klart att vi går för att vinna cupen. Det tror jag vi alla vill här, annars vet jag inte varför vi ska ställa upp.