Han har spelat i AIK i snart 20 år och har över 300 matcher i AIK-tröjan.

Per Karlsson har fått uppleva både glädje och sorg med sina drömmars lag AIK. Han kom till föreningen 1998 från Vasalunds IF och debuterade för AIK:s A-lag i maj 2003.

Sedan dess har han varit klubben trogen. I fjol förlängde "Pertan" sitt avtal med AIK och den stora drömmen har varit att vinna guld igen.

Nu är han bara tre poäng från att ta hem Lennart Johanssons pokal för andra gången i karriären.

– Jag försöker tänka mer på matchen än det faktiska läget. Visst, hade jag önskat i den perfekta världen, att vi får vinna SM-guld på söndag. Men det är två matcher kvar och Gif Sundsvall är verkligen ett bra lag, säger Karlsson ödmjukt till en början.

– Det fick vi veta när vi var där uppe. Det kommer bli oerhört tufft, men jag vill gärna avgöra det här nu på söndag framför våra fans. Jag hoppas att vi alla kan göra det tillsammans. Med all respekt så vill jag avgöra på söndag.

AIK-supportrarna hyllade Per Karlsson förra säsongen efter att ha spelat sin 300:e match i AIK-tröjan. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Där du är just nu i din AIK-karriär. Hur högt rankar du det här som du upplever just nu?

– Jag rankar det här högre, om det skulle bli ett, än förra SM-guldet, om det skulle bli ett förstås. Jag var en yngre kille då och kanske inte hade samma påverkan på laget. Visserligen spelade jag majoriteten av alla matcher men jag känner att jag är en mer bärande spelare i det här konceptet som vi har nu.

– Det skulle vara ett kvitto på slitet vi lagt ned sedan det förra guldet i och med att det vi inte vunnit så många titlar sedan dess. Det har varit en tagg i sidan, om vi vinner det här SM-guldet så representerar det inte bara den här säsongen utan väldigt många år.

Karlsson: "Minns guldscenerna 2009.."

Per Karlsson i omklädningsrummet i dag kontra 2009. Vad är det för skillnader?

– Jag är fortfarande mig själv och tar kanske inte mest plats i omklädningsrummet. Men jag känner ändå att jag är en ledare på mitt sätt, med vad jag gör på Karlberg, att vara ett gott föredöme och med den erfarenheten jag har kan jag hjälpa yngre killar. Jag har fått en sådan roll i laget där jag känner att jag fått ett ansvar genom att vara en mittback. Jag trivs med ansvaret på mina axlar.

Om ni vinner mot Gif Sundsvall tar du ditt andra SM-guld i AIK-tröjan. Det måste kännas speciellt.

– Jag tror inte att det är så många och de kommer inte med så små mellanrum. Det är nästan tio år sedan det senaste guldet. Man blir en av få. Det handlar om att hitta en balans under matchen trots att man vill vinna guldet så gärna. Jag minns guldscenerna 2009 i Göteborg, det är väl de bilderna som jag ser framför mig. Ett liknande scenario. Men vi kan inte bli dumdristiga och gå all in från minut ett. Det kommer inte vara så på söndag.

"AIK är en del av mitt liv"

Alexander Milosevic sa efter Östersundsmatchen "akta nu kommer vi". Är det så du känt under hela säsongen?

– Jag tänker inte så mycket på det. Jag kan fortfarande känna, som den pessimist jag är, en besvikelse över Europaspelet i somras. Men vi hittade en nivå att tugga vidare på i allsvenskan och det var väl först då man kände, när vi hade den där sviten och vi inte hade förlorat på länge, akta er absolut, men jag är mer den som stannar i nuet.

Per Karlsson i AIK-tröjan säsongen 2005. Foto: SUVAD MRKONJIC Per Karlsson i kamp med Henrik Larsson under en allsvensk match säsongen 2008. Foto: MARCUS ERICSSON / © BILDBYRÅN Per Karlsson firar SM-guld 2009 på Råsunda. Foto: NILS PETTER NILSSON Per Karlsson tampas med CSKA Moskvas Alan Dzagoev i Europa League. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / STELLA PICTURES ANDREAS L ERIKSSON Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Vad har AIK varit och betytt för dig under alla dessa år?

– Med så här många år har AIK blivit en del av mitt liv. Jag har förstått att AIK kommer att vara det även efter att jag slutat, jag kommer att ha en koppling till AIK resten av mitt liv och vad klubben gett mig och det jag kunnat bidra med tillbaka.

Per Karlssons röst blir tunn och känslosam.

– Det är en ömsesidig kärlek, säger han.

Det märks på dig att du blir känslosam.

– Ja, men jag skulle säga att det finns många där ute som går på matcherna eller som sitter framför tv:n som det betyder mer för än mig. Någonstans är det ett yrke för en fotbollsspelare, man kan inte bli allt för känslomässigt inblandad heller även om jag verkligen brinner för det här. Det här SM-guldet är lika mycket för alla där ute som gått många år utan en titel.

