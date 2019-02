Efter en brokig tid som utlandsproffs återvände Alexander Milosevic till allsvenskan och AIK den gångna säsongen.

Den 27-årige mittbacken var en nyckelfigur när AIK tog hem SM-guldet och nyligen var han med landslaget på januariturnén.

Men den här säsongen får Gnaget klara sig utan sin mittbacksklippa.

Alexander Milosevic lämnar AIK – klar för Nottingham

Som SportExpressen skrev under torsdagen så jagades Milosevic av Championshiplaget Nottingham Forest och förväntades resa över till England under dagen.

På fredagen bekräftade Nottingham affären. De har kommit överens om ett kontrakt som gäller 18 månader.

"Vi är överlyckliga över att bekräfta värvningen av Milosevic", skriver Nottingham på sin hemsida.

Milosevic är den andra svenska mittbacken som värvats av en klubb i den engelska andradivisionen under fredagen. Tidigare under dagen meddelade Wigan att de plockat in Jonas Olsson som spelade i Djurgården den gångna säsongen.

Nottingham ligger för närvarande nia i Championship.