Det var i förra veckan som SportExpressen kunde avslöja att Alexander Milosevic bara var detaljer från en övergång till AIK. Klubben siktade på att ta göra klart med den förre guldhjälten under landslagsuppehållet. Detta efter att Per Karlsson blivit skadad och att nyförvärvet Jetmir Haliti även han blir borta en längre tid. Nu är också kontraktet med 29-åringen helt klart och de sista detaljerna gjordes klart under söndagen. Därmed återvänder nu mittbacken till AIK och blir en del av lagbygget.

Presenteras inom kort

Exakt hur långt kontraktet är framgår inte exakt av SportExpressens uppgifter men AIK har tidigare velat skriva ett längre kontrakt på tre och ett halvt år med spelaren. En längre lösning är troligast, även om det har diskuterats en kortare lösning och ett kontrakt med en option. Exakt hur kontraktet ser ut blir officiellt när AIK presenterar spelaren, vilket väntas att ske senast onsdag och troligtvis under tisdagen.