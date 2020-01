Han kom till dåvarande Canal Plus från Eurosport år 2002.

De som hade kanalen minns hur en ung Petter Johansson snabbt blev ett av stjärnskotten under kanalens sändningar från allsvenskan och Serie A.

Med åren så blev Canal Plus till C More. Petter Johansson blev till Petter Barrling.

För fyra år sedan, i april 2016, lämnade han C More och har sedan dess jobbat som programledare på P4 Gävleborg och även under OS 2018 i Pyeongchang på Discovery.

Nu gör han comeback i allsvenskan – för att arbeta med Discovery under 2020 och framåt.

– Det är den coolaste sporträttigheten i Sverige. Det ska bli jättehäftigt. De behövde inte ringa två gånger och fråga mig, om man säger så, säger Barrling.

Petter Barrling klar för Discovery

Kontraktet är skrivet över OS i Peking 2022 vilket betyder att tv-publiken kan räkna med åtminstone två säsonger med Barrling, vars huvudfokus kommer att vara allsvenskan, som sänds i sin helhet på Dplay.

– Jag ser fram emot att kommentera matcher som verkligen gäller saker. Ibland kan det vara si och så med det i övriga jobb, som i SHL där det är så otroligt många matcher. Men det här är världens största sport i Sveriges högsta serie. Och det är klart att jag vill göra stormatcher men det kan vara lika njutbart att göra ett laddat bottenmöte, säger han.

Vilka profiler ser du mest fram emot att intervjua?

– Jag har alltid pratat med tränarna före matcherna och en sådan som Janne Andersson ringde alltid upp. Alla gånger utom en gång. Då bad han om ursäkt direkt efteråt, för att han hade varit utklädd på sitt barnbarns kalas. Jag kommer sakna Janne, men är väldigt svag för en sådan som Rikard Norling. Dessutom tycker jag att Poya Asbaghi är väldigt sympatisk. Det finns en charm med alla tränare men de två sticker ut.

Marcus Törngren, redaktionschef och innehållansvarig på Discovery Sport:

- Det känns väldigt bra att en av landets mest erfarne kommentatorer i Petter Barrling ansluter till Discovery. Barrling gjorde ett kanonjobb under vinter-OS i Pyeongchang och fick ifjol E-allsvenskan att bli levande. Den erfarenhet och kunskap som Barrling besitter kommer vi ha otrolig nytta av under det otroliga sportår som vi går tillmötes. Allra minst hans erfarenheter från just allsvenskan, säger han.

Petter Barrling debuterar på fredag klockan 13:00 när Gif Sundsvall möter AIK. Matchen sänds i Dplay.

Under onsdagen blev det även klart att Camilla Enström gör comeback i tv-rutan efter cancerbehandling och mammaledighet.