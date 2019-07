Mycket har handlat om Vidar Örn Kjartanssons framtid i Hammarby de senaste veckorna.

Låneavtalet med Rostov löper ut mötet med Gif Sundsvall skulle bli hans sista – om inte klubbarna kommer överens om en förlängning.

– Vi försöker hitta en lösning som vi kan leva med. Men de sitter på avgörandet igen, sa sportchefen Jesper Jansson till Fotbollskanalen tidigare i veckan.

Och i bortamötet med Gif Sundsvall skulle islänningen få huvudrollen till slut.

Bojanic spräckte målnollan

Dessförinnan hade Darijan Bojanic spräckt målnollan i matchen – och sin egen målnolla i allsvenskan för Hammarby – när han placerade in 1-0 på frispark.

– Jag såg att han (målvakten) flyttade över väldigt mycket där muren stod. Så jag tänkte att jag lägger den i hans hörn i stället. Jag skulle lägga den över muren men så lämnade han sitt hörn öppet, så jag tänkte att jag siktar där, sa Bojanic till C More i halvtid.

Carlos Gracia kvitterade för Gif Sundsvall på nick efter frispark av David Batanero, innan Muamer Tankovic tryckte in 2-1 från nära håll.

I andra halvlek såg ett försvarsmisstag ut att kosta Hammarby två poäng. Efter en misslyckad rensning av David Fällman höll sig Tobias Eriksson framme och drog in 2-2 på volley.

Kjartansson stor matchhjälte

Men på stopptid dök ”Örnen” upp – på rätt plats vid rätt tillfälle – och petade in 3-2 för Hammarby, som också blev slutresultatet.

– Jag var på rätt plats. I bland är man det. Passningen var fantastisk. Man måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Kjartansson till C More.

– Vi trodde hela tiden på att vi skulle göra mål. Vi hade kanske lite tur men vi fick i alla fall in bollen till slut, fortsätter han.

Kjartanssons besked om framtiden

Kjartansson berättar att han blev trampad på handen och skadade sig tidigt, men att han spelade vidare trots smärtorna.

– Så vitt som jag vet var det min sista match så jag ville verkligen göra det där målet. I vanliga fall hade jag klivit av. Men i dag ville jag göra mål, säger han.

Låneavtalet med Hammarby har nu löpt ut. Under tisdagen reser islänningen tillbaka till Ryssland

– Vi ska diskutera min framtid med båda parterna. De närmaste fyra-fem dagarna så bestäms det var jag spelar i höst. Men jag vet inte just nu, faktiskt, säger han till C More.

C More: Var vill du helst spela?

– Jag trivs bra här i Hammarby. Det har varit väldigt bra. Men jag har kontrakt med Rostov och vi måste ta reda på vad de vill. Det är dem som bestämmer.