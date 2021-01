Sprickan i Peking – slår tillbaka mot Peter Hunt

Kaoset i IFK Norrköping har varit påtagligt sedan den allsvenska säsongens slut.

Flera personer på viktiga positioner i klubben har lämnat organisationen, samtidigt som ordföranden Peter Hunt har kritiserats för en dålig arbetsmiljö i föreningen. Fotbollskanalen har tidigare avslöjat att 20 personer kring klubben upplever ett herravälde i klubben som styrts av Hunt, som sedan svarade på kritiken om dålig arbetsmiljö i SportExpressen.

– I dag upplever jag att det från enskilda individer finns en kritik mot arbetsmiljön och kulturen i föreningen och även en kritik mot mitt ledarskap. Detta tar jag på största allvar och det skulle vara befriande om denna kritik på något sätt konkretiserades, sa han.

Föreslås inte som ny ordförande

Under den förra veckan skrev Norrköpings tidningar att Hunt inte kommer att föreslås som ny ordförande i klubben under årsmötet som hålls i senare i vår.

Hunt bekräftade nyheten och skrev så sent som i lördags ett öppet brev som publicerades i samma tidning. Han anser att IFK Norrköpings styrelse bär ansvaret, och att han själv inte kan ansvara för arbetsmiljön på en daglig basis. Han lägger i stället över ansvaret på vd:n Jens Magnusson.

”Arbetsmiljöarbetet är en fråga för VD och verksamhetscheferna. En styrelse kan omöjligt följa all verksamhet på daglig bas utan ansvaret vilar på de operativa ledarna. Det ska här nämnas att sedan 2016 har IFK regelbundet samarbetat med en extern konsult i arbetsmiljö- och säkerhets frågor. Bla. finns en intern portal, där personalen anonymt kan logga in och uttrycka sina åsikter. Det har inte under flera år kommit information till styrelsen att arbetsmiljön haft så stora brister som nu påstås.”

Slår tillbaka mot Peter Hunt

Nu svarar fem av sju styrelsemedlemmar i ett uttalande på klubbens hemsida. De vänder sig styrelsen emot Hunt – och skuldbelägger sig själva, men allra mest Peter Hunt.

Styrelsen har diskuterat arbetsmiljön i Peking och har tagit del av en rapport som har grundats i intervjuer med chefer och medarbetare i klubben.

”Ansvaret för arbetsmiljön inom IFK Norrköping landar på styrelsen och ytterst dess ordförande”, skriver klubben på sin hemsida och fortsätter:

”Styrelsen vill därför härmed uttala sitt fulla stöd och förtroende till klubbdirektör Jens Magnusson och IFK Norrköpings medarbetare – endast tillsammans kan vi förbättra IFK.”