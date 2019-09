Det allsvenska guldracet lever.

Djurgården hade chansen att skapa sig en lucka ner till tabelltvåan AIK, men de regerande mästarna ville annat.

Inför 45 367 åskådare, tidernas högsta publiksiffra mellan de båda storklubbarna, fick AIK chansen från straffpunkten i den första halvleken.

Dif:s lagkapten Marcus Danielson fällde AIK:s dito, Henok Goitom, i straffområdet och Andreas Ekberg tvekade inte då han pekade mot straffpunkten.

Det gjorde heller inte Sebastian Larsson.

Målvakten Tommi Vaiho gick åt rätt håll, men AIK-mittfältarens väl placerade skott blev för svårt.

På tilläggstid uppstod kaosartade scener då hemmalagets mittfältare Enoch Kofi Adu brakade samman med gästernas Astrit Ajdarevic.

Något som resulterade i ett andra gula kort på AIK-stjärnan.

– Han är fly förbannad, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

Adu utvisad efter kaosscener

AIK höll undan och vann derbyt med 1-0.

Vilket innebär att laget nu är en poäng efter Djurgården i den allsvenska tabellen. Samtidigt är Malmö FF tre poäng efter Dif i och med sin 5-0-kross borta mot Kalmar.

Resultatet på Friends arena innebär också att Djurgårdens dystra derbysvit mot AIK fortsätter.

Senast laget vann en allsvensk match mot Gnaget var i september 2011 då Kennedy Igboananike - då i Djurgården - satte matchens enda mål på Råsunda.

Blåränderna vann förvisso mot AIK i cupen förra säsongen, men när det kommer till allsvenskan är AIK nu uppe i 16 raka matcher mot Djurgården utan förlust.

Det är dock inget som Jesper Karlström lägger någon vikt vid.

– Snacket kommer säkert komma, men jag bryr mig inte, säger han till C More.

Ajdarevic om bråket: ”Spelar ingen roll”

Efter matchen berättar Djurgårdens Astrit Ajdarevic om bråket med Kofi Adu på tilläggstid.

– Han klagade. Vi sa några ord till varandra och han fick rött kort, säger han.

Han tog sig för huvudet, varför?

– Han hade ont i huvudet sedan mådde han bra igen efter tio sekunder. Sedan hade han ont i huvudet igen. Så jag vet inte om han har ont i huvudet eller inte? Det spelar ingen roll, vi förlorade.

AIK-mittfältaren själv:

– Han gav mig en armbåge i huvudet. När jag låg på gräset kom han fram och sa massa fula ord till mig. Han sa ”din mamma” och ”din lilla bitch”. Det var inte fint. Jag vet inte varför domaren gav mig ett andra gult kort. Det här är inte fotboll. Det var ett fult ord.

Rikard Norling: ”Har pratat med honom”

Vad sa du till domaren?

– Jag sa till domaren ”hörde du inte vad han sa till mig?”. Men han lyssnade inte på mig alls, han kom bara fram och gav mig ett kort. Det var dåligt gjort av honom.

Vad sa Ajdarevic?

– ”Little bitch” och ”din mamma”. Det var väldigt fult, det ska inte få hända i matcher.

Snackade ni efteråt?

– Nej, han gick in i sitt omklädningsrum.

Vad säger du om röda kortet?

– Jag förstår inte ens varför jag fick det. Det är orättvist, säger Kofi Adu.

AIK:s tränare Rikard Norling om situationen:

– Jag pratade med honom efter matchen och sa vad jag tyckte. Det är väl klart att han är en av våra bästa, viktigaste och mest erfarna spelare. Men det är ett samtal mellan honom och mig.

Goitom avslöjar: Spelade sjuk

AIK:s lagkapten Henok Goitom slet som ett djur i 90 minuter på plus sju tilläggsminuter.

Efter den blytunga segern avslöjar han att han spelade derbyt sjuk.

– Jag rekommenderar ingen att spela derby med feber. Fy fan, sista 30 tog kol på mig. Jag är helt slut, rösten försvinner i morgon säkert. Men det spelar ingen roll. Det är derby, vinsten betyder så mycket för våra fans och en bonus att vi knappar in på Djurgården, säger han till C More.

Han fortsätter:

– Vi är nog bäst i allsvenskan när det gäller att inte ha boll och känna oss bekväma med det. Vi är bekväma med att vara låga och straffa med våra kontringar. Lagen under oss kommer trumma på. Kommer bli en bra höst för hela Sverige.

Djurgården hade chansen att distansera sig i toppen, men Henok Goitom kände ingen press inför stormötet.

– Vi pratade om det innan matchen. Vad är press? Press är när man jobbar tolv timmar om dagen och ändå kanske inte kan betala sin hyra. Vi njuter av det här, 45 000 på läktaren och att spela mot största rivalen i allsvenskan. Vi njuter bara.

Lagerlöf: ”Vi får deppa i kväll”

Tränaren Rikard Norling om Goitoms feber:

– Det visste jag inte om att han gjorde. Sebastian (Larsson) hade inte mer att hämta.

Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf är givetvis besviken, men klubben leder fortsatt serien.

– Vi ska upp på hästen och fortsätta träna bra och spela bra. Matcherna kan gå hit och dit, men gör man rätt grejer så ofta som möjligt ökar man sina chanser. Det här laget kommer inte vika ner sig, säger han.

Han fortsätter:

– Underbart att det är drag i allsvenskan, men som jag sagt tidigare så finns det många bra lag och vi vet att vi kan räcka hela vägen. Men det finns fler lag. Det är bara att fortsätta, vi är väldigt besvikna, men vi får deppa i kväll och sen jobba vidare mot framtida matcher.