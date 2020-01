Irma Helin menar att hon inte ”kommer ihåg någonting annat än att spela fotboll”. Helin började spela som femåring, debuterade i allsvenskan när hon var 15 och fick chansen i A-landslaget sju år senare.

Efter debuten i Djurgården flyttade Helin till Piteå och hann med ett vända till Linköping – en säsong som kröntes med ett SM-guld – innan hon återvände till Djurgården, där hon spelat de två senaste säsongerna.

Och det blir i Djurgården, där allting började, som spelarkarriären också tar slut. Irma Helin meddelar att hon som 25-åring tagit beslutet att avsluta sin elitsatsning.

– Det har varit ett jättetufft beslut. Jag har haft ett knä i snart tre år som inte vill ge med sig, och det har varit oerhört smärtsamt att gå ut och ha ont i stort sett varje dag, säger Helin.

Men det är med stor upprymdhet som Helin träder in i nästa fas av karriären, även den högst fotbollsbetonad. Hon har skrivit ett nytt avtal med Discovery Networks Sweden, som har över rättigheterna till allsvenskan och superettan, och kommer fungera som expert under sändningarna i bland annat Dplay.

”Kommer bli jätteinspirerande”

Irma Helin har dykt upp i kanalens sändningar från Europa League och FA-cupen tidigare under året, men nu skrivs ett större och bredare avtal.

– Jag har gjort det hela året och alltid när jag var liten har jag alltid tänkt att när jag är färdig med min fotbollskarriär vill jag fortsätta jobba med fotboll. Och att få göra det på det här viset känns extremt kul och något jag verkligen ser fram emot att fortsätta med, säger Helin.

Hur ser du på att få jobba med allsvenskan?

– Det ska bli jätteroligt. Jag älskar all form av fotboll, men så klart är det här kanske det största man kan göra som svensk expert, att jobba nära våra bästa herrligor. Och att få dela den passionen man känner för fotboll med så oerhört många svenskar, det kommer bli jätteinspirerande.

Hur har du upplevt de sändningar du gjort tidigare, vad tar du med dig därifrån?

– Det är lite som att spela fotboll, man förbereder sig väldigt noggrant, går in och ser en match och får kickarna av att vara ett team. Och jag vill fortfarande prestera.

– För mig gick det så himla snabbt när Discovery hörde av sig och jag blev anställd. Jag hann inte tänka så mycket hur det skulle vara, helt plötsligt stod jag i studion för första gången i mitt liv. Men min första känsla var att jag älskar att göra det här, det är så oerhört kul. Jag föll för det väldigt snabbt.

Du har hunnit med mycket under din fotbollskarriär, men att lägga av som 25-åring är ändå rätt tidigt. Vad har du fått för reaktioner?

– Väldigt bra. Jag har många människor runt mig som vet om omständigheterna, de har sett mitt knä efter varje träning och varje match. De vet att jag har jobbat i motvind de senaste åren och att det har varit väldigt tungt, psykiskt framför allt. Det är väldigt påfrestande att ha en skada. Det har bara tagits emot väldigt positivt av alla runt mig, från spelare till familj och pojkvän och Djurgården också. Det har stor förståelse, de vet min passion för det här yrket och vet att jag ser lite längre än bara här och nu.

Helin om relationen med Zibanejad

När SportExpressen pratar med Irma Helin befinner hon sig i New York, där pojkvännen Mika Zibanejad, NHL-stjärna i New York Rangers, bor. Men det kommer inte bli aktuellt att pendla fram och tillbaka mellan kontinenterna under den allsvenska säsongen.

– Från säsongen drar i gång är jag på plats i Sverige.

Hur kommer det bli då?

– Det är ingenting nytt för mig, så var det förra året också. Jag är van att ha en fotbollskarriär som gör att jag är på plats i Sverige, det är inga konstigheter.

– Vi har ju flyt med att våra säsonger ligger olika, det är tur att vi är intresserade av olika idrotter. Mikas sista match i seriespel är 4 april, går de inte till slutspel är han hemma ända till augusti, september. Så det är inga konstigheter, vi ses väldigt mycket under året. Sedan finns det ju Facetime! Det är vår bästa kompis kan jag säga.

Så, om Rangers missar slutspel eller åker ur tidigt...

– Nej, nej, nej! Jag vill att de går så långt som möjligt. Vad gör en månad extra om tusen år. Vi är väldigt trygga i varandra, vi vet vad vi vill båda två. Med vår relation, som vi vill väldigt mycket med, men också våra karriärer. Så jag tycker att vi är duktiga på att sätta varandra främst och bara vilja att det ska gå bra. Det kommer man längst med, i både kärlek och karriär.

– Jag tror det underlättar att vi båda är elitidrottare, så ser vi på det i alla fall. Vi har väldigt stor förståelse för varandras yrken och har blivit duktiga på att sakna varandra.

Den allsvenska säsongen inleds 4 april.

