”Kan vara min bästa värvning någonsin”

Stig Torbjörnsen har de senaste åren varit en av arkitekterna och nyckelpersonerna i IFK Norrköping. Det är heller ingen överdrift att säga att norrmannen varit direkt avgörande för klubbens framgångar på transfermarknaden. Truppbygget inför 2022 är redan i full gång.

Just nu ser man bland annat om truppens nuvarande status.

– Vi tittar på kontraktssituationen i klubben just nu, vilka avtal kan vi förlänga, vilka avtal ska vi inte förlänga och vilka som vill bort. Det vet vi inte ännu, säger Stig Torbjörnsen.

Tittar man på den allsvenska tabellen finns det inte särskilt mycket att jubla över för IFK Norrköpings del just nu. En blygsam sjundeplats gör att laget ligger i ingenmansland.

– Det har blivit en mellansäsong. Vi drömmer alltid om att sluta topp tre men nu har det inte blivit så. Vi har sålt några viktiga spelare och då blir det lite av en mellansäsong. Hade vi valt att behålla Sead Haksabanovic och Isak Bergmann Johannesson då hade IFK kunnat gasa på men sådana försäljningar får konsekvenser. Konsekvensen blir att man inte kan slåss om SM-gulden, i stället hamnar vi lite i mitten.

Vad betyder försäljningarna av Isak Bergmann Johannesson och Sead Haksabanovic inför nästa års truppbygge?

– Det är en-två spelare ut och då måste man ha spelare in. För Isak fick vi en okej övergångssumma och det gör att man kanske kan använda lite av pengarna till att köpa en spelare i stället för att plocka en bosman-spelare från superettan. Det går att använda pengarna förhoppningsvis till att värva spelare från en annan hylla i vinter.

Är det lätt att värva spelare till IFK Norrköping?

- Vad ska jag säga. Vi har vår plats i näringskedjan. Men vi har en jävligt stor fördel för IFK Norrköping har sålt många spelare för väldigt mycket pengar. De senaste fem åren har Jens Gustafsson gjort ett jättejobb ihop med klubben och han har utvecklat ganska många spelare som vi lyckats sälja.

– Bergmann Johannesson och Haksabanovic har tillsammans gått för omkring 100 miljoner kronor. Det är en jättefördel för oss när vi ska söka efter unga spelare. Vi kan säga: ”Kom till oss och se vad som händer”. Många spelare har ett jätteläge att bli sålda om de kommer hit. Det är enklare att ta sig vidare från IFK Norrköping än någon annan klubb i Skandinavien. Det har vi bevisat gång på gång. Jag ser det som en fördel.

Samuel Adegbenro, 25, har förmodligen varit allsvenskans bästa spelare och värvning den här säsongen. Nigerianen värvades till IFK Norrköping från den norska storklubben Rosenborg och det var just Stig Torbjörnsen som låg bakom värvningen.

Torbjörnsen har en bakgrund som chefsscout för Rosenborg i tio år och hade naturligtvis koll på spelaren. Norska VG har tidigare under året rapporterat att Adegbenro kostade drygt 100 000 norska kronor. Rosenborg har dock säkrat klausuler som gör att klubben har rätt till pengar från Norrköping vid succé. Adegbenro har hittills i år smällt in 17 allsvenska mål.

Hur nöjd är egentligen Stig Torbjörnsen med värvningen?

– Det är en av mina topp tre värvningar, det måste jag få lov att säga! När man värvar en allsvensk skyttekung för minimala pengar från Norge... det finns inget bättre! Samuel har inte tagit en enda straff den här säsongen och han har heller inte stått och petat in bollarna i mål från fem meter. Han är jävligt bra i det öppna spelet och han är utan tvekan en av de tre bästa spelarna i år. Jag har inte hittat killen, eller jag har hittat honom, men han var i Rosenborg och mitt jobb är att hitta rätt spelare. Vem platsar? Vem ska bort? Vem kan lyckas? Så brukar man resonera som scout.

– När man sitter med facit i hand, som man gör nu som scout, så är det en av mina tre bästa värvningar. Det kan vara min bästa värvning någonsin, framför allt när man lyckas värva en allsvensk skyttekung. Visserligen återstår det fortfarande två matcher av serien, men oavsett om han blir skyttekung eller inte, så har Adegbenro gjort 17 mål och han kanske gör något mål till. Då är jag jättenöjd som scout.

Förväntade ni er att Adegbenro skulle leverera så snabbt?

– Nej, det kan man inte. Det är nästan så att man drömmer om det som klubb. Det är vansinnigt! Samuel har ju varit vår bästa spelare i varje match nästan.

– Det är bara att lyfta på hatten för allt han levererat i år, 17 mål och inte en enda straff! Han har gjort nio eller tio nickmål. Vem trodde det? Inte jag (skratt).

Tror du Rosenborg ångrar sig att de släppte honom?

– Det är kanske lätt att svara på frågan med facit i hand. Men vi vet inte hur det hade gått om han hade stannat kvar i Rosenborg, han hade redan varit där i tre år, så det är en svår fråga att svara på. Jag tror nog inte att han hade blivit skyttekung i Rosenborg för han hade redan varit där i tre år. Han behövde ett miljöombyte, med en ny spelfilosofi, en ny liga och en ny tränare. Samuel har en annan roll här än vad han hade i Rosenborg också.

Hur är intresset för Adegbenro just nu?

– Det är ganska litet just nu men det kommer ju att komma ett ännu större intresse för Samuel, det är jag ganska säker på. Men det är inte så att klubbar och agenter ringer oss tio gånger om dagen just nu och frågar hur mycket han kostar. Det är ett ganska litet intresse för honom just nu, lite överraskande att det inte är större. Hade han varit 33 så, men han är 25 så han är i sin bästa ålder kan man säga.

Är det möjligt för Norrköping att behålla honom?

– Ja, det är det. Vi får se vad som händer. Vi kan behålla honom om vi vill för vi har ett avtal så vi kan göra vad vi vill men det finns mekanismer i det här om det kommer en klubb som är beredd att betala en bra summa pengar för Samuel och erbjuder en jättelön.

– Det finns saker att ta hänsyn till här för man vill inte hamna i en situation där man får en spelare som inte vill vara kvar, som har en agent som jobbar mot ett visst mål och kontentan kan bli att man får en sur spelare som inte vill stanna. Vill en spelare bort, ja då är det svårt att behålla, då gäller det att maximera det ekonomiska och få in pengar.

Här scoutar Peking i vinter

Har ni satt en prislapp på honom?

– Det går inte. Ingen fotbollsklubb har en prislapp på sina spelare. Vem hade trott att vi skulle få 60 miljoner kronor för Sead Haksabanovic? Det trodde man nog inte.

– Det spekulerades om 40 miljoner och så fick vi 60, man har ett bud med en prislapp, och så kommer en annan klubb med massor av pengar.

Torbjörnsen tar ett exempel från Danmark med en norsk landslagsman.

– Alexander Sörloth flyttade från Midtjylland till Crystal Palace för 100 miljoner kronor och så fick dom 30 miljoner till för att klubben inte åkte ner till Championship. Tänk vilken vansinnig värld! Varför skulle inte någon vilja köpa Samuel Adegbenro då?

När vi ändå berör ämnet spelarförsäljningar så sitter IFK Norrköping på flera intressanta unga spelare. Många av dem är attraktiva på transfermarknaden.

Men vem kan bli nästa stora försäljningar i vinter? Torbjörnsen sitter inte riktigt på svaret.

– Det är så svårt att säga. Pontus Almqvist var iskall ganska länge, plötsligt blommade han ut, blev uttagen i U21-landslaget och såldes för massor av pengar. Fotboll är inte alltid matematik! Fotboll handlar om människor, spelstil, flyt och att det ibland går stolpe in.

– Det gör att spelare lyckas plötsligt, andra inte. Återigen, Sörloth var reserv i Groningen, gick till Midtjylland och blev skyttekung. Sedan såldes han till Premier League för 100 miljoner.

Torbjörnsen tystnar i ett par sekunder innan han fortsätter.

– Vem kunde veta det? Ingen.

Stig Torbjörnsen under en scoutingresa i Norge. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

IFK Norrköpings chefsscout är nyligen hemkommen från en tio dagar lång scoutingresa i Nigeria. Stig Torbjörnsen har identifierat ett par intressanta spelare som han förmedlat vidare till klubben och förhoppningen är att det ska resultera i ett provspel i vinter.

– Vi hoppas och tror på att det kan bli aktuellt i vinter. Vi har två spelare som heter Abdulrazak Ishaq och Samuel Adegbenro som du känner till väl. Alla vill att vi ska hitta någon som dem, men ingen är som dem när de kommer till Norrköping, men de kan bli som dem efter ett halvår eller ett år. Där måste folk ha lite tålamod.

Hur intressant är Nigeria som marknad för IFK Norrköping?

– Jätteintressant.

Varför?

– Det bor 200 miljoner invånare i Nigeria. Alla vill bli fotbollsspelare! Alla vill spela fotboll och det är massor av människor som inte får chansen. Varje gång jag besöker landet så ser jag något spännande, ibland har en klubb kanske bytt hela laget sedan jag var på besök sist. Det är ett engelskspråkigt land och alla vill till Europa också.

Förutom Nigeria. Vilka länder håller ni ett öga på?

– Det är ganska enkelt. Afrika består av 54 länder och sedan får man ställa sig frågan: ”Vart ska jag hitta rätt spelare?”. Är det i Somalia eller Tanzania i Östafrika? Nja. Ska vi blicka mot Nordafrika med Marocko, Algeriet och Tunisien? Ja, där är det ganska bra. De nationerna gör oftast bra VM-slutspel.

– Ska vi åka till Sydafrika? Nja, det är ganska dyrt. Eller ska man åka till Ghana, Elfenbenskusten, Kamerun, Nigeria och Senegal? Ja, dit vill vi åka! Där hittar man spelare. Åker man till Premier League så hittar man kanske 50 spelare från Afrika, jag gissar att 48 är från Västafrika.

Affären som sprack

Är det någon spelare du velat värva till klubben i år som ni inte lyckats få?

– Ja! Rasmus Nicolaisen, från Midtjylland.

Vad tänker du kring det i dag?

– Jag är inte sur men man blir bara besviken och deprimerad över att tänka på det. Vi var överens med spelaren och Midtjylland om allt inför deadline day. Det var inte fel på nåt! Rasmus skulle komma till oss på onsdagen men plötsligt ringer agenten och säger: ”Du, Stig! Vi har ett problem”. ”Okej” tänkte jag och frågade om de inte skulle hinna med flyget.

Det Stig Torbjörnsen inte visste var att en utländsk klubb klivit in i affären.

– Då säger agenten: ”Efter Rasmus match i går så hade Toulouse ringt oss ganska många gånger. Jag kan inte råda Rasmus att åka till Norrköping, men han kan åka till Toulouse för att tjäna tre gånger så mycket mer i lön. Om Toulouse tar sig upp till Ligue 1 så kommer han att tjäna tre gånger så mer än vad han blir erbjuden nu”.

Rasmus Nicolaisen har hittills spelat tio matcher och gjort ett mål för Toulouse i Ligue 2. Laget toppar tabellen två poäng före Ajaccio och har därmed god chans på uppflyttning.

Trots att det passerat månader kan Torbjörnsen inte riktigt smälta den spruckna affären.

– Vad ska man svara agenten på det? Man fattar ju poängen men visst tänkte jag: ”Helvete också”. Vi var ju överens om allt för flera dagar sedan och vi var överens med Midtjylland om att vi skulle få använda Nicolaisen fram till deadline day. Vad skulle vi säga? Om vi inte hade gått med på det så hade affären aldrig varit aktuell. Det blev som det blev tyvärr.

Hur ser du på din resa med IFK Norrköping så här långt?

– Jag trivs jättebra i föreningen på alla möjliga sätt. Det har varit stabilt även om vi bytte tränare inför den här säsongen och personer i styrelsen. Jag tycker om alla personer i föreningen, klubben och alla killarna i laget. Jag trivs som fan helt enkelt med hur jag har fått jobba de senaste åren. Klubben trivs och litar på mig, nu gäller det att fortsätta kämpa som jag alltid har gjort. Det är jättekul att vara här.

”Man vill hitta en Rasmus Lauritsen, Samuel Adegbenro, David Moberg Karlsson och Isak Bergmann Johannesson. Det är det som är så kul med jobbet, att hitta spelarna som kanske inte är så kända”

Vad är det viktigaste med ditt jobb?

– Det är i princip att kunna säga nej och förhindra felköp. Det viktigaste och största jobbet en scout kan göra är att säga nej till ganska många spelare.

Vilka har ni sagt nej till?

– Nej, det kan jag inte säga. Men poängen är att vi försöker att ha bra koll och ser otroligt mycket. Man blir erbjuden så himla många spelare. Jag försöker följa andra ligor utomlands också och om man inte har koll så blir det svårt i rekryteringsprocessen. Då kan du inte avgöra om en spelare är tillräckligt bra eller inte. När vi har sett en spelare blir det lättare att sortera i den enorma mängd av agenter som försöker sälja spelare.

Han tar ett skräckexempel som är vanligt förekommande.

– Många agenter säger att ”den här spelaren är bra”. Sedan kollar man på klipp för att skapa sig en bild och väljer att värva spelaren utifrån det och i slutändan går man fel. Det är svårt nog när man har en scout att hitta rätt spelare, tänk då hur det är för klubbar som inte har en scout i sin organisation. Jag tror att klubbar har större chans att fatta rätt beslut om man har en scout. Det är bara att titta på allsvenskan i dag, de flesta storklubbar har en chefsscout.

Vad ser du fram emot mest i vinter?

– Jag ska försöka träffa rätt och hitta spelare som IFK Norrköping behöver. Vi har ett jobb att göra och en del spelare kommer lämna. Vi kommer ha en eller två spelarförsäljningar.

Stig Torbjörnsen fortsätter:

– Sedan vill man hitta en Rasmus Lauritsen, Samuel Adegbenro, David Moberg Karlsson och Isak Bergmann Johannesson. Det är det som är så kul med jobbet, att hitta spelarna som kanske inte är så kända. Vem det blir i vinter, det vet jag inte. Det finns inget facit på det.