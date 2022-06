Kalmar FF:s intresse för Malmö-talangen

Veckans AIK-snackis...

AIK har redan gjort en värvning som blir spelklar till den 15 juli i form av John Guidetti som under tisdagen gjorde sin första träning med laget på Karlberg. AIK har skaffat sig ett fint utgångsläge i den allsvenska tabellen inför återstarten och ska dessutom i sommar kvala till Europa Conference League. SportExpressen tog tempen på AIK:s sportchef Henrik Jurelius inför det som komma skall kommande veckor med ett tydligt avstamp i truppbygget.

– Vi jobbar för att ha ett så starkt lag som möjligt och hoppas kunna bygga på det vi har åstadkommit hittills. Det kommer ett Europaspel också men vi behöver också ta ställning till vad som kan ske utanför. Vi har en del spelare som har gjort det bra och vi bedömer att det kommer vara ett intresse för dessa spelare under transferfönstret. Jag tror att vi behöver jobba ganska brett för att se till så att vi kan bibehålla kvalitén i truppen över tid, säger han.

Vilka spelare finns det intresse för?

– En spelare som Bilal Hussein som har gjort ett och ett halvt år nu på en hög nivå. Han har presterat bra, men det finns även andra spelare som har gjort det. Det finns ett intresse.

Hur är det med Erick Otieno och intressen där?

– Det är också en spelare som levererat på en väldigt hög nivå. Han har haft höga toppar under året och det är lite fortsatt förvånande att det inte finns mer intresse kring Otieno.

Har ni något konkret att ta ställning till på Otieno eller Hussein?

– Nej.

Hur ser ni på avvägningen att sälja någon av de i sommar när ni ligger bra till i allsvenskan men också ska kvala till Europa Conference League?

– Det är alltid ett tufft avvägande men vi får fatta ett beslut kring ens möjligheter. Det är jättesvårt att spekulera i det på förhand när man inte har någon aning om storlek på bud och det kan hända väldigt mycket i en trupp på bara några veckor.

Är det aktuellt att stärka truppen?

– Vi jobbar konsekvent med att förstärka vår trupp hela tiden och har en tydlig strategi hur vi vill göra. Nu får vi in John Guidetti från den 15 juli som är en spelare som ska stärka oss kortsiktigt och långsiktigt.

Ni har ett par spelare som inte får mycket speltid. Jag tänker på Henry Atola, Erik Ring och Tom Strannegård. Kan någon av dessa lämna i sommar?

– Det går fram och tillbaka med unga spelare. Vi försöker hela tiden säkerställa att de har en utvecklande miljö, det är svårt att träffa rätt på alla hela tiden, men det är något vi ser över och jobbar med frågan. Vi behöver utvärdera med spelare som är i väg på lån och hitta utvecklande miljöer för dem. Vi har en utvecklande träningsverksamhet men samtidigt måste vi hitta matchningen.

Har ni kommit vidare med Nabil Bahouis utgående avtal?

– Inget nytt där. Vi har bara pratat lite nu, han fick en känning inför senaste matchen och han är med oss och startar upp. Sedan tar vi det pö om pö och ser vilken väg vi vill finna.

Gäller det alla utgående avtal? Har ni några möten inplanerade till sommaren?

– Vi känner inte att vi behöver stressa med spelarna som sitter på utgående avtal.

Har ni fått någon öppning kring Jordan Larsson och att han stannar?

– Nej, Jordan har varit fantastiskt bra för oss i laget och en omtyckt spelare. Självklart är det önskvärt att ha honom kvar men vi äger inte frågan än utan väntar på besked som alla andra och utefter det får vi se hur förutsättningarna är. Vi har ett avtal till 30 juni just nu.

Veckans Hammarby-snackis...

Det är ingen hemlighet att Hammarby hoppas på att få behålla och skriva ett nytt kontrakt med Mayckel Lahdo, 19, som fått förtroendet under våren av Marti Cifuentes. I mitten av april berättade sportchefen Jesper Jansson att spelaren blivit erbjuden en förlängning.

– Jag väntar bara på underskriften, förklarade Jansson då.

Jansson var också tydlig med att planen var att förlänga med spelaren över flera år. Enligt uppgifter till SportExpressen har Lahdo blivit erbjuden ett kontrakt över tre till fyra år där det också ska ingå ett optionsår i avtalet. Om spelaren skriver på återstår att se. Det finns ett växande intresse från Holland där klubbar som Feyenoord och Heerenveen visat intresse. Eredivisie ska vara det hetaste spåret vid en utlandsflytt. Även holländska Leoowarder Courant och Aftonbladet har rapporterat om intresset för Lahdo.

Apropå kontraktsförlängningar. SportExpressen erfar att Hammarby under de kommande veckorna kommer ha möten med både Abbe Khalili och Richard Magyar om framtiden. Spontant känns det som att Magyar är närmast en förlängning av de två, men det är nog inte helt omöjligt att även Khalili fortsätter även om han håller dörren öppen för utlandet.

Veckans Djurgården-snackis...

Det var sommaren 2021 som Djurgården lånade ut målvakten PK Bråtveit till franska Nimes i Ligue 2. I Nimes fick norrmannen spela 30 matcher och blev efter säsongen framröstad till en av tre bästa målvakter i ligan. Men låneavtalet med Nimes löper ut 30 juni och kontraktet med Djurgården löper till slutet av året. Nu kan SportExpressen avslöja att den franska klubben inte nyttjar optionen som man hade i kontraktet samt att det inte heller blir en fortsättning för målvakten i Blåränderna . Bråtveit för just nu diskussioner med ett par utländska klubbar och är inställd på att stanna kvar utomlands efter succén i Frankrike.

Djurgårdens sportchef bekräftar uppgifterna.

– Bråtveits utlåning till Nimes går ut sista juni. Det fanns en option mellan Nimes och Djurgården men Nimes har inte möjlighet att utnyttja optionen. Det blir ingen fortsättning för honom i Nimes. Han har ett halvår kvar på kontraktet med oss och vi har haft en diskussion. ”PK:s” ambition är att spela i en annan klubb ute i Europa. Han har gjort en väldigt bra säsong i Frankrike, vi diskuterar inte med någon klubb just nu, men det mest troliga är att han inte spelar kvar i Djurgården utan att vi hittar en lösning och att vi bryter kontraktet i förtid, säger Bosse Andersson till SportExpressen.

...bosman

Besard Sabovic framtid har varit en het potatis de senaste veckorna. Mittfältaren har redan brutit kontraktet med ryska FC Khimki, erfar SportExpressen, och är därmed fri att skriva på för vilken klubb han vill i sommar. Kontraktet med Khimki ska ha brutits för flera veckor sedan. Danska BT har skrivit om att Sabovic är på väg till Århus. SportExpressen har också nåtts av uppgifter att den danska klubben är intresserade, men dock är inget klart för tillfället, och det ska även finnas intresse från utländska lag. Ett definitivt beslut lär fattas under kommande veckor.

...tips

Det lär hända en del i Kalmar FF under sommaren. SportExpressen har tidigare avslöjat att Douglas Bergqvist lämnar i sommar för spel i Riga FC och intresse har även funnits runt Oliver Berg från ungerska Ferencvaros. Även Aftonbladet har skrivit om att Isak Jansson kan lämna där intresse finns från ett par utländska lag och även Malmö FF.

Kalmar hoppas dock kunna förlänga med Jansson, och skulle 20-åringen lämna behöver KFF värva och man har redan börjat titta på potentiella ersättare. Enligt SportExpressens uppgifter har Kalmar FF hört sig för om Malmö FF:s Sebastian Nanasi , där även Sirius ska vara intresserade. Lämnar Nanasi MFF lär det troligtvis handla om ett lån. Även Tobias Sana ska vara en spelare som Kalmar haft uppe för diskussion utifall att viktiga och tongivande offensiva pjäser lämnar i sommar.

– Jag kommenterar inte spelare som tillhör en annan förening, säger Jörgen Pettersson, sportchef i Kalmar, om Sana är ett av namnen som är aktuella att ta in i sommar.

Ni har ingen kontakt alltså?

– Jag kommenterar inte spelare som tillhör oss själva.

Gällande Jansson var Pettersson tydlig med att han gärna ser spelaren stanna i klubben.

– Jag kan inte säga vad Isak och MFF har för kontakt. Jag har inte pratat med Isak om MFF. Vårt fokus ligger fullt ut på att få till en förlängning med Isak.

...tips ll

Armin Gigovic har spenderat vårsäsongen i Helsingborg under tiden som kontraktet med ryska Rostov pausats fram till den 30 juni i sommar. Just nu väntar de utländska spelarna i ligan fortfarande på besked om framtiden och vad som gäller. Det är många frågor i luften just nu. Däremot lär det bli så att det med största sannolikhet, och om inget oförutsett inträffar, inte blir en fortsättning för Gigovic i Helsingborg efter att korttidskontraktet löpt ut. Frågan som hänger kvar just nu är ifall han tvingas spela kvar i Rostov eller om han kan flytta vidare i Europa. Fått höra från flera håll att det finns gott om intresse redan nu för Gigovic från bland annat Belgien, Holland, Tyskland och även Danmark där en av klubbarna är FC Midtjylland. Om Gigovic kan komma loss från avtalet i Ryssland och gå gratis i sommar lär större möjligheter öppnas för spelaren.

...tips lll

Sirius Moustafa Zeidan har onekligen gjort bra ifrån sig sedan flytten till Uppsalaklubben i fjol. I år har han gjort tre framspelningar och ett mål på åtta matcher, frågan är hur länge han bliv kvar på Nya Studenternas? Så som jag har förstått ser Sirius inte det som helt uteslutet att Zeidan kan säljas till sommaren. Klubben ska vara öppna för en affär så till vida att man får in ett bra bud från en svensk eller utländsk klubb - och där har både Hammarby samt Malmö FF haft ögonen på spelaren sedan en tid tillbaka. Hans namn har varit uppe för diskussion och det är heller ingen hemlighet att Malmö FF gärna föryngrar truppen över tid i synnerhet med svenska unga spelare. Sirius lär i förstaläget, vid en framtida försäljning, sikta på att ta bra betalt för sin mittfältare som man har kontrakt med över 2024. Sirius har som målsättning att kunna ta bättre betalt för sina tongivande pjäser i framtiden, då man i tidigare fall tappat spelare som Stefano Vecchia och Elias Andersson gratis, och i Zeidan ser man just den potentialen. Det ska bli spännande att se hur situationen utvecklar sig framöver och om klubbar som Bajen och MFF är redo att gå för den nyblivne 24-åringen redan till sommaren eller om han blir kvar ett tag till.

...rykte

Det fortsätter att komma ihärdiga rapporter från Turkiet om att Elfsborgs Jacob Ondrejka är på väg till Besiktas. Den turkiska dagstidningen Milliyet uppger att Besiktas har en principöverenskommelse med både Elfsborg och spelaren om en övergång till sommaren. Spelarens agent Martin Klette har dock tidigare avfärdat uppgifterna till SVT Sport. Apropå Besiktas och tisdagens uppgifter så fick jag för några veckor sedan höra att Jacob själv var osäker på om Turkiet var rätt steg. En del av osäkerheten ska grunda sig i Turkiets regler i ligan gällande utländska spelare . Till säsongen 2022/23 får turkiska lag i högstaligan max ha tolv utländska spelare registrerade i truppen.

Bara sju utländska spelare kan spela samtidigt i en match och från och med säsongen 2023/24 kommer kvoten att sänkas till tio utländska spelare som får vara registrerade i ett lag och sex som får vara på planen samtidigt. Det turkiska fotbollförbundet (TFF) har tagit fram reglerna med ambitionen att klubbarna ska satsa mer på unga inhemska spelare. Förstod det också som att Ondrejka själv är frestad av att spela i Holland och ser sig själv i Eredivisie. Feyenoord och AZ Alkmaar är klubbar som haft ögonen på 19-åringen.

...dilemma

Branimir Hrgotas Greuther Fürth åkte ur Bundesliga och får därmed spela i andraligan nästa år. Hrgota gjorde nio mål och sex framspelningar på 34 matcher och har ett kontrakt med klubben fram till 2024. Frågan är om Hrgota följer med laget till 2.Bundesliga.

– Jag ska prata med klubben och sportchefen. Vi får se vad han vill och vad klubben vill. Jag hade en bra säsong i Bundesliga, vi får se vad klubben vill, säger Hrgota.

Det har ryktats om Köln?

– Det är trevligt och kul att klubbar följer mig. Köln är en väldigt fin klubb. Jag har kontakt med min agent, självklart finns det intresse och det är kul att höra att folk har koll på mig.