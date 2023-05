Kallar till krismöte efter kaoset: ”Vi måste agera”

Söndagens derby mellan Djurgårdens IF och AIK omgärdades av skandalscener. Med några få minuter kvar att spela bröts matchen efter att knallskott och brinnande bengaler hade kastats mot såväl spelare som åskådare. Därefter stormade polis med hundar planen för att mota inrusande publik – vilka svarade med att dela ut slag mot polisen.

Någon timme efter derbyt, som Djurgårdens IF till slut vann med 1–0, gick Svensk elitfotboll ut och markerade mot händelserna som fick matchen avbruten. ”Det som skedde är fullständigt oacceptabelt”, skrev de i ett uttalande.

Dagen efter utvecklar generalsekreterare Johan Lindvall:

– Det som hände är så klart inget som hör hemma i fotbollen, det är bara så. Vi fördömer det här stenhårt och jobbar aktivt tillsammans med polisen för att titta på vad som hände i går. Dels analysera det som hände, hur det kunde hända, dels jobba vidare med identifieringen. Det är det arbetet som pågår nu.

Lindvall berättar vidare att det, med tanke på skandalscenerna i derbyt, har kallats till ett extra möte i säkerhetsrådet. Det kommer hållas under tisdagen. Representanter från de fem största klubbarna (AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF, IFK Göteborg och Malmö FF) ska närvara.

– Då kommer vi diskutera vidare hur vi jobbar med det här. Vi behöver jobba på flera plan. Dels tillsammans med polisen när det gäller identifiering och de bitarna, dels måste vi på Sef också stötta våra medlemsklubbar när det händer något sådant här. Det är en otroligt jobbig situation för alla inblandande, säger Johan Lindvall.

Johan Lindvall: ”Vi måste agera”

I uttalandet som Sef gav efter derbyt skrev de att det är ”viktigt att alla parter tillsammans kraftsamlar för en förändring”. I det kan det bli tal om någon form av gemensam kommunikation från klubbarna, berättar Johan Lindvall.

Tror du att tisdagens möte kan leda till några ytterligare konkreta åtgärder kring hur ni ska få bukt med den här problematiken?

– I det rådet finns det rutinerade människor som har varit med länge och upplevt liknande situationer tidigare. Jag hoppas och tror att vi flyttar fram positionerna, absolut.

På vilket sätt skulle ni kunna göra det?

– I nuläget vet jag inte det.

Behöver ni agera på något sätt, känner ni?

– Ja, vi måste agera. Det här får inte hända igen, så enkelt är det.

Men just nu vet du inte hur ni kan tänkas agera?

– Nej. Vi behöver analysera gårdagen och göra jobbet som ligger framför oss.

Två poliser fick lindriga skador

Två poliser och tre ordningsvakter rapporteras ha fått lindriga skador under derbyhändelserna. En förundersökning har inletts om två våldsamma upplopp, och polisen utreder även underrubriceringar om brott mot ordningslagen, våld mot tjänsteman och blåljussabotage.

Ingen är hittills frihetsberövad efter händelserna och polisen tittar bearbetar nu filmmaterial för att kunna identifiera misstänkta individer.

– Det är för tidigt att säga hur långt vi kommer lyckas, säger polisens kommenderingschef Tobias Lövström.

I utredningen har polisen bland annat kontakt med klubbarna, i ett nationellt samarbete med Riksidrottsförbundet.

Polisen tittar även på eventuella säkerhetsbrister från arrangörens sida, där det kan bli aktuellt med åtgärder till kommande evenemang.

– Om vi bedömer att det har förekommit brist då brukar vi titta på villkorsgivning inför nästa match, säger Tobias Lövström.

Vad kan det handla om då?

– Framför allt pratar vi om antal ordningsvakter. Det här vill vi göra i dialog för att underlätta för arrangören. Vi gör det i dialog med dem.

SvFF ska tillsätta en haverikommission

Mats Jonsson, säkerhetsansvarige i Djurgårdens IF, känner på rak arm att de inte hade kunnat göra något annorlunda under derbyt.

Samtidigt berättar han att arbetet med att samla in all information från måndagens händelser fortfarande pågår. Ett gediget arbete som Mats Jonsson tror kommer bli klart inom de närmsta veckorna. En analys kommer följa därefter.

– Vi är skyldiga alla de som drabbades, på ett eller annat sätt i går (måndag), att noggrant gå igenom händelseförloppet, säger Mats Jonsson.

Vid sidan om det arbetet håller delegatrapporten från derbyt på att sammanställas. Den beräknas vara färdig under tisdag eftermiddag/kväll.

Under måndagen meddelade även Svenska fotbollförbundet att de kommer tillsätta en haverikommission för att förhindra våldet och kaoset på arenorna i svensk fotboll. SVT rapporterar att matchdelegater, Svensk elitfotboll, berörda föreningar och polis att bjudas in dit.

Även från politiskt håll kommer reaktioner. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger till Aftonbladet att han kallar Svenska fotbollförbundet till ett möte om säkerhetsfrågan.