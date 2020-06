JUST NU: Superlöftet är klar för Hammarby

Hammarby upptäckte den mittfältstalangen Akinkunmi Amoo, 18, från akademilaget Sidos FC sommaren 2018 i samband med en miniturnering i Elfenbenskustens huvudstad Abidjan. Bajen har sedan dess jobbat hårt för att locka till sig spelaren.

Amoo har varit på besök i Stockholm två gånger och tränat med klubben och dessutom skickade delägaren Zlatan Ibrahimovic ett videoklipp till Amoo tidigare i år i ett försök att locka till sig spelaren till Årsta.

I söndags fyllde också Amoo 18 år vilket gjorde det möjligt för Hammarby att värva spelaren. Nu är affären också helt klar. På måndagen presenterades Akinkunmi Amoo av Hammarby. Kontraktet med 18-åringen är skrivet över fyra år.

”Vi ska ha tålamod och jobba tillsammans”

Sportchef Jesper Jansson:

– Vi har jobbat tillsammans med Amoo, eller ”Akin” som han kallas, de senaste två åren. Det har varit en del intresse från andra klubbar, men vi har under den tid vi känt varandra byggt en stark relation och är vi väldigt glada att Akin valt oss. Vår tränarstab, våra spelare och inte minst Mikael Hjelmberg och Wadda Tamimi har varit högst delaktiga i att få Akin att känna sig som en del av familjen på Årsta. Med Akin får vi in en explosiv, spelskicklig och offensiv spelare med en fin vänsterfot. Men vi ska komma ihåg att han har just fyllt 18 år, så vi ska ha tålamod och jobba tillsammans för att utveckla Akins spetskvaliteter ytterligare, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson.

Amoo befinner sig just nu i Nigeria och det återstår att se när mittfältaren kan ansluta till Hammarby.