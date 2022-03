JUST NU: Spelarna kliver av planen

Det vankades störmöte inför storpublik i cupsemifinalen mellan Djurgården och Malmö.

Väl där tog bortalaget ledningen efter lite mer än en halvtimme.

Men i den 34:e minuten, när Malmö tilldelats en frispark, stoppades matchen.

Då, dryga minuten tidigare, hade ett knallskott nämligen gått av på arenan. Det var det andra i samband med och domaren Mohamed Al-Hakim ledde spelarna av planen.

– Det är så kallade bangers, knallskott, som gör att domarna vill leda av spelarna, sade Daniel Kristiansson i C More och fortsatte;

– Det är en säkerhetsfråga det här som det handlar om.

Därefter meddelades det att matchen skulle återupptas efter en tio minuter lång paus.

Även matchdelegaten Mikael Hansson förklarade saken i C More.

– Det var ett knallskott när publiken kom in, då var det nummer ett. Sedan var det motsvarande under matchen. Hade det första gått av under matchen hade vi redan då plockat av lagen, säger han.

Efter lite mer än en kvarts avbrott återupptogs matchen vid ställningen 1–0.

Matchen pågår.