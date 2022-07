Gästande Degerfors har hittills haft det tufft i allsvenskan, där man inför mötet med Mjällby hade nio inspelade poäng. ”Bruket” har inte vunnit sedan den 15 maj när man besegrade Helsingborg med 2-1. Mjällby har däremot stått för en mer imponerande säsong så här långt där man ligger på säker mark i mitten av tabellen.

Degerfors var, av förklarliga skäl, det lag som var i störst behov av poäng på ett gråmulet Strandvallen. I startelvan återfanns dessutom två nyförvärv, dels mittbacken Gustaf Lagerbielke som är inlånad från Elfsborg, och även anfallaren Omar Faraj som man plockat in på lån från spanska Levante.

Den första halvleken bjöd inte på något vidare skönspel, och målchanserna lös med sin frånvaro även om Mjällby var det lag som mestadels förde spelet. När de första 45 minuterna var avverkade var det dock Degerfors som hade haft de farligaste målchanserna efter varsitt försök från Dijan Vukojevic och Adam Carlén som båda tvingade Samuel Brolin i Mjällbys mål att agera.

Jacob Bergström utbytt efter ny huvudskada

Det var mållöst i halvtid, i en första halvlek som det inte direkt sprakade om.

Inför den andra halvleken byttes Jacob Bergström in. Anfallaren har hållits borta från spel under en längre tid efter den hjärnskakning som han åkte på under försäsongen. Och bara efter ett par minuters spel var olyckan framme igen, när Bergström efter en duell fick en smäll mot huvudet. Efter en stunds väntan kunde 27-åringen ta sig av planen för egen maskin.

– Det här var ju det absolut värsta man kan tänka sig. Det är smärtsamt och beklagligt, och det är bara att hålla alla tummar som finns för att det bara är en säkerhetsåtgärd som gör att man vill plocka av, och bör plocka av, Bergström, säger Discoverys kommentator Stefan Lissol i sändningen.

Tränare Andreas Brännström menade att man tog det säkra före det osäkra.

– Det kändes inget bra i kroppen, det blev nästan tyst på arenan. Jag ska inte stå här och vara läkare men jag tror det är okej, men det är klart att man blir rädd när man vet vad han varit med om. Så då tar vi det säkra före det osäkra, säger Brännström till Discovery.

Mjällby vände - efter två mål på tre minuter

I den 55:e matchminuten blev Joseph Gyau utvisad efter en hänsynslös tackling på mittplanen, och i det läget såg det ut som att Degerfors skulle få försvara den poäng man hade med sig så långt. Men Dijan Vukojevic ville annat, när han med drygt tio minuter kvar av matchen tog skott från distans. Ett skott som letade sig in intill Samuel Brolins vänstra stolpe, och 0-1 på tavlan. Anfallarens första allsvenska mål i karriären.

Mjällby försökte komma tillbaka med en man mer på planen, och i slutminuterna kom också målet. Nyförvärvet Amir Al-Ammari hittade pannan på Silas Nwankwo som efter misskommunikation i Degerfors-försvaret kunde kvittera för sitt Mjällby. Kort därefter kom också ledningsmålet för Mjällby, när Noah Persson fick en pangträff och Degerfors ras var ett faktum.

Alla tre poängen hamnade därmed hos Mjällby, och Degerfors tunga period fortsätter där man just nu ligger på nedflyttningsplats. Mjällby parkerar på en sjätteplats, men värt att notera är att den femtonde omgången ännu inte är färdigspelad.

Presenterade tränare – då stormades presskonferensen