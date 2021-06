Hammarby har haft en tuff allsvensk start. Efter åtta omgångar parkerar klubben på åttondeplats i tabellen tre poäng bakom AIK som ligger trea. Bajen kröntes dock innan EM-uppehållet till cupmästare efter att ha besegrat BK Häcken i finalen på straffar.

Cupfinalen blev dock Stefan Billborns sista framträdande som Hammarby-tränare. På fredagen meddelar klubben i ett pressmeddelande att han sparkas.

– Vi har tagit ett beslut att göra en förändring på chefstränarposten. Det innebär att Stefan Billborn lämnar sitt uppdrag, och att Hammarby Fotboll kommer att presentera en ny chefstränare inom kort. Det här beslutet har tagits efter en längre tids utvärdering och det var inget lätt beslut att ta. Stefan är och har varit en mycket omtyckt medarbetare, och han har gjort ett viktigt arbete för oss. Vi har dock gemensamt inom klubbledningen tillsammans med den sportsliga ledningen kommit fram till att vi behöver en förändring för vår fortsatta sportsliga utveckling, säger Hammarbys ordförande och tf vd Richard von Yxkull.

Milojevic nära ta över

Sportchefen Jesper Jansson:

– Stefan är en oerhört skicklig fotbollstränare som åstadkommit mycket under sin tid hos oss. Med sin professionalism och öga för detaljer har han tagit vårt spel till en ny nivå, och inte minst lett oss till Hammarbys första titel på 20 år. Tittar vi på var vi befann oss sportsligt när vi tog in Stefan 2018 jämfört med var vi är i dag så har han uppfyllt allt det vi förväntade oss av honom. Nu är det dags att ta nästa kliv i vår utveckling, och vi kommer att ta in någon som kan bygga vidare på det Stefan tillsammans med den övriga ledarstaben lagt grunden till, säger sportchef Jesper Jansson om beslutet att gå skilda vägar med Billborn.

SportExpressen kan avslöja att Hammarby redan kommit långt i sin tränarrekrytering.

Enligt uppgifter till SportExpressen är Milos Milojevic nära att ta över Hammarby. Parterna har förhandlat under en tid och endast detaljer återstår.

Milojevic har tidigare varit huvudtränare för Mjällby i superettan och isländska Víkingur. Hans senaste tränarjobb är som assisterande tränare för serbiska storklubben Röda Stjärnan där han jobbat under huvudtränaren Dejan Stankovic.

Den här säsongen vann Röda Stjärnan både ligan och inhemska cupen.

”Långt gångna samtal”

Om inget oförutsett sker kan det bli officiellt inom kort.

– Vi förstår att det finns ett stort intresse för vem som tillträder som ny chefstränare, men vi ber om att få återkomma till det så fort det är klart. Vi har långt gångna samtal med ett par tilltänkta kandidater och kommer att kommunicera vem vår nya chefstränare blir så fort vi har nått ett beslut, säger Richard von Yxkull.

SportExpressen har sökt Milos Milojevic för en kommentar.