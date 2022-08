Efter sin korsbandskada gjorde Jonas Knudsen comeback den 29 maj mot Degerfors borta. Då gick han direkt in i startelvan och visade att de långa inkasten fortfarande är ett farligt anfallsvapen.

Men sedan dess har det bara blivit speltid i fem matcher.

– Det är klart att jag inte hade räknat med det. Jag hade räknat med att spela mer än jag har gjort, men det är så det är. Allting i livet är inte rättvist, det får man komma ihåg, säger Knudsen.

Totalt har det blivit sex matcher, varav fyra från start, sedan han kom tillbaka från sin knäskada. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN

Sedan Andreas Georgson klev in som interimtränare har han fått speltid i en match. 17 minuter hemma mot Sundsvall. De två senaste matcherna i allsvenskan har han fått sitta på läktaren.

– Rent fotbollsmässigt är det inte helt optimalt. Jag känner mig bra fysiskt, min form känns riktigt bra. Det är riktigt härligt. Nu behöver jag bara få speltid i benen, det är det jag saknar kan man säga.

I stället har Georgson valt att spela Niklas Moisander till vänster, när Martin Olsson också saknats på grund av skada.

Inte fått chansen av Georgson

Efter matchen mot Mjällby förklarade Georgson att Knudsen behöver speltid i benen, men att konkurrensen för tillfället gör att han inte kan ge dansken minuter. Ett moment 22 helt enkelt.

Efter uttåget mot Zalgiris i Champions League-kvalet fick Milos Milojevic sparken och Andreas Georgson tog över som tillfällig tränare. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

– Jag har varit utanför länge och det är svårt för man behöver komma in i flytet, framför allt när man varit skadad länge. Det enda jag kan göra är att arbeta stenhårt på träningarna, göra mitt bästa och visa att jag vill spela. Det gör jag och jag vet att jag har massa att bidra med till laget, säger Knudsen och fortsätter:

– Vi är i Malmö, det är tuff konkurrensen och därför ska vi hela tiden konkurrera med varandra. Det gäller att hitta balansen i truppen där vi kan konkurrera samtidigt som vi tar poäng.

Genom hårt jobb på träningarna ska Knudsen ta sig tillbaka in i laget. Foto: JENS CHRISTIAN

Känner du att du konkurrerar på samma sätt som de andra i laget?

– Det vet jag inte, det är svårt att säga. Jag har inte riktigt fått chansen när Andreas har varit tränare, det kan man ju säga. Den väntar jag fortfarande på. Men jag tror att om du ger allt du kan på träning, så kommer chansen till slut. Sen gäller det att ta chansen när den kommer.

”Bara fokuserat på Malmö”

För att ta sig tillbaka in i laget ser han till att träna extra och har en dialog med fysteamet och tränarna om vad som behövs förbättras. Men exakt vad han behöver förbättra vill han inte gå in på.

– Jag tänker alltid att ingen kan sätta finger på vad det är man kan göra, man kan alltid göra saker bättre. Det är klart att när det är tufft, då är det ännu viktigare att göra det och det är då man måste göra det. Allting i livet gör ont innan det blir bra.

Har du börjat se dig om efter en ny klubb, men tanke på situationen?

– Nej, jag har bara fokuserat på Malmö. Tills jag hör något annat, och de inte ser mig som en spelare för den här klubben längre, så är jag redo för att ge allt jag kan.

Kan få chansen i cupen

Under onsdagskvällen går Malmö FF in i kvalet till svenska cupen. Laget möter division 3-laget Brålanda IF på bortaplan och då öppnar Georgson för att rotera i laget.

För Jonas Knudsen kan det bli en chans att få speltid.

– Det är en viktig match för klubben, med tanke på den situationen vi är i. Vi vet att det är en väg att nå Europa, säger han och fortsätter:

– Jag hoppas att jag ska spela, det gör jag alltid.

Jonas Knudsens speltid efter sin comeback 11/5 AIK–MFF: På bänken 16/5 DIF–MFF: På bänken 22/5 MFF–Häcken: På bänken 26/5 Hammarby–MFF: Utanför truppen 29/5 Degerfors–MFF: 64 minuter 27/6 MFF–HIF: På bänken 1/7 Sundsvall–MFF: 70 minuter 5/7 MFF–Vikingur: 19 minuter 9/7 MFF–Varberg: Utanför truppen 12/7 Vikingur–MFF: På bänken 16/7 Norrköping–MFF: Utanför truppen 19/7 Zalgiris–MFF: På bänken 23/7 MFF–Sirius: 90 minuter 27/7 MFF–Zalgiris: 57 minuter 4/8 MFF–Diddeleng: På bänken 7/8 Sirius–MFF: Utanför truppen 11/8 Diddeleng–MFF: På bänken 14/8 MFF–Sundsvall: 17 minuter 18/8 MFF–Sivasspor: På bänken 21/8 Mjällby–MFF: Utanför truppen 25/8 Sivasspor–MFF: På bänken 28/8 MFF–Kalmar: Utanför truppen Visa mer

