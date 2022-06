Livat på Karlberg. AIK har återsamlats efter lite ledighet.

På plats: John Guidetti. Anfallaren ska göra sin första träning med laget.

Ut från omklädningsrummet. In på träningsplanen.

AIK-shopen har smällt upp ett tält. Och sålt några Guidetti-tröjor redan innan träningen börjar. Det finns en hype kring anfallaren. Det har det gjort länge.

Något som inte minst visar sig i form av att mängder av supportar har tagit sig till Karlberg. De sprider ut sig runt hela träningsplanen.

Uppvärmning, kvadraten och smålagsspel. John Guidetti gör mål – med klacken! Mikael Lustig med framspelningen.

– Det är sedan Celtic-tiden, vi har gnuggat den länge! Det finns en connection där, Bluetooth, säger Guidetti.

Är det sådant vi kommer få se hela hösten?

– Det är det vi hoppas på. Man vet aldrig vad man kommer få se. Jag kommer göra mitt bästa.

Mikael Lustig på samma fråga:

– Haha! Jag är aldrig uppe där så det får vara någon annan som slår inläggen …

Vad säger du om dagens John Guidetti?

– Det är en talang utan dess like och man ser kvaliteten. Så länge han får lite kontinuitet i det så kommer det bli jättebra.

Guidetti igen.

Hur var den första träningen?

– Vinst i dag.

I smålagsspelet då.

– Så man började bra! Sedan får man fortsätta. Jag har gott om tid på mig. Jag kommer från en semester här, så vi tar det sakta, men säkert framåt.

Guidetti om första tärningen med AIK

Träningen har avslutats. John Guidetti har tagit mängder av bilder, skrivit mängder av autografer.

– Jättekul att se så många här. Det här visar vilka supportar AIK har, att de dyker upp här på en tisdag mitt i veckan. Det är fantastiskt. Vilket jäkla välkomnande! Det har jag aldrig varit med om – någonsin där jag har spelat.

Vad känner du kring din form?

Om klackmålet inte gav en tillräckligt tydlig indikation.

– Jag klarade hela träningen i dag utan några som helst problem. Det viktigaste är att man är 100 procent redo för 90 minuter den 17 juli, inte just nu.

AIK spelar dock match redan den 11 juni, mot Molde i träningssammanhang. Guidetti lär nog få några minuter då.

– Jag skulle tro att vi åker med hela truppen i alla fall så får vi ta beslut där. Det blir som en träningsdag den matchen, säger tränaren Bartosz Grzelak.

Är han, här och nu, redo för någon typ av matchspel?

– Det tror jag. Jag tror inte att han är så långt bort. Sedan behöver det inte vara 90 minuter, det kan vara 10-15 eller 30.

Så, man kan nästan förvänta sig ett litet framträdande mot Molde i alla fall?

– Vi får diskutera det i dag, hur det känns och allting. Men jag tror inte att det är uteslutet.

Vad såg du av honom under den första träningen?

– Jag såg någon som är hungrig på att spela fotboll. Han har inte spelat sedan 21 maj tror jag. Det får ta den tid det tar, men sugen var han i alla fall.

Och det blev ett klackmål!

– Det tar vi gärna mer av!

Med på planen, alltså. Vid sidan om behöver flera praktiska saker fortfarande lösas. Som Bank-ID. Familjen ska dock ha köpt hus nu.

– Det är på agendan. Det där håller frugan koll på, säger Guidetti.

Du sköter inte renoveringen?

– Nej, frugan är bäst på allt sådant där. Jag litar på henne.

Guidetti om kontakten med Janne

Landslaget också, det måste nästan komma på tal. De blågula dras med skadebekymmer och så sent som under måndagen kallade förbundskapten Janne Andersson in anfallaren Christoffer Nyman.

– Det är inget jag tänker på. Jag önskar dem all lycka till. Det är ånga duktiga spelare där, mitt fokus är på AIK, säger Guidetti.

Janne har inte försökt kalla in dig?

– Nej, verkligen inte. De har väldigt många duktiga fotbollsspelare. Mitt fokus är att bli redo här och sedan att representera AIK.

Men ni har haft kontakt, du och Janne?

– Han skickade: ”Stort grattis” till att jag gick till AIK. Jag tackade så mycket. Sedan var det inget mer med det.

Guidetti presenterad: ”En dag av drömmar”