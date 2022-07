Det är inte första gången Malmö är nödgade att vända en bortaförlust till avancemang på hemmaplan i Champions League-kvalet. Vid avancemanget 2014 vände man förluster mot såväl Sparta Prag som Red Bull Salzburg. Året efter upprepade man proceduren mot Salzburg och vände sedan en bortaförlust mot Celtic på hemmaplan.

Men det är inte ofta som de har haft kniven mot strupen redan så här tidigt i kvalet – och mot ett lag med sämre rankning än sig själva.

– Jag tänker väl inte så mycket på det överhuvudtaget, förutom att vi ska gå ut och prestera i morgon till skillnad från sist, säger Johan Dahlin.

Efter bortamötet sa du att ni inte kändes helt påkopplade, finns det en risk för det nu också?

– Det är slut på det nu. Jag tyckte vi såg det sist mot Sirius också. Vi är påkopplade hela matchen och gör det bra så det ska vi fortsätta med nu. Det är jag inte orolig för.

– Vi vet vad det handlar om, publiken, klubben, staden vet vad det handlar om. Vi är väldigt trygga här inne, så det gäller att sätta fart på bollen och få med sig publiken direkt, säger Ola Toivonen.

Johan Dahlin var besviken över Malmös insats efter bortamötet mot Zalgiris. ”Vi kommer inte upp i nivå. Det känns inte som att vi är tillräckligt närvarande”. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Skadeläget har börjat ljusna

Inför matchen har skadeläget i truppens börjat ljusna. Martin Olsson och Sören Rieks är tillbaka och det är nu egentligen bara Oscar Lewicki och Mahmé Siby som är kvar på skadelistan. Nyförvärven Joseph Ceesay och Buya Turay är dock inte tillgängliga för spel på grund av pappersarbete.

En nyckel för att laget ska ta sig vidare tror Ola Toivonen är att klara av balansgången mellan att gå hårt framåt men samtidigt hålla sig lugna och trygga och inte bli för frustrerade under matchens sämre perioder.

– Det är väl just den balansen som är så fin liksom, vissa matcher är vi jättebra med den och vissa matcher har vi varit lite för, vad kan man säga, inte tålmodiga nog.

– Matchen är 90 minuter och eventuell förlängning så det gäller att vi får in en boll och då kommer det skaka till Litauerna lite tror jag. Så, ta det lugnt, ha bra bolltempo och en bra balans i offensiven och defensiven så ska vi lösa det här.

Hur taggar ni till en för en sån här match?

– Jag har nog förändrats under karriärens gång, jag har nog blivit lugnare ju äldre jag blivit. Sen när domaren blåser så försöker man hitta någon slags tändning, men i morgon kommer det inte vara något problem, matchen är så viktig för oss och klubben, säger Ola Toivonen.

– Man har väl skaffat sina rutiner under åren, som Ola sa man blir äldre, så man har ju tyvärr skaffat sig jättemånga grejer som man ska göra under matchdagen. Så jag har att fokusera och tänka på under dagen, säger Johan Dahlin.

