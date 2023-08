I början av augusti kunde Expressen avslöja att Djurgårdens IF hade fått ett bud på Joel Asoro. Det kom från turkiska Caykur Rizespor och var värt omkring tolv miljoner kronor.

Någon övergång blev dock inte av – trots att klubbarna kom överens. I slutändan sa Joel Asoro nämligen själv nej.

– Det var inget för mig eller min familj. Jag är här och försöker göra det bästa jag kan i varje match. Visa folk att jag verkligen vill, säger han.

Vad var det med Turkiet som inte kändes rätt?

– Jag har inget emot landet, det är ett jättefint land. Jag kände bara att det inte är rätt steg för mig om jag ska komma vidare någonstans. Rätt ställe för mig att utveckla min fotboll.

Och det var helt ditt beslut? Klubbarna var överens?

– Det var ganska mycket mitt beslut. Men det var inget jag ville.

På frågan om det finns eller har funnits något annat utländskt intresse under sommaren säger Asoro:

– Det finns lite intresse, men inget konkret just nu. Jag har inte lagt så mycket fokus på det eftersom jag har velat fokusera på matcherna här.

Vad tror du om resten av övergångsfönstret?

– Vi måste bara steppa upp som lag. Jag tänker inte så mycket på vad jag ska göra. Sedan kan man alltid sitta ner och prata, men det är inget jag känner nu.

– Jag är också nöjd med att vara i Djurgården. Det spelar också roll. Hemma i Sverige.

Joel Asoro: ”Finner inte många ord”

Under söndagen startade Joel Asoro för Djurgårdens IF borta mot IFK Göteborg. Matchen slutade med en 2–1-förlust – efter att Djurgårdens IF tappat en 1–0-ledning.

– Ganska tomt för mig. Vi leder med 1-0 och tappar. Jag vet inte vad vi gör, alltså. Det finns inte så mycket att säga, säger Asoro.

Vad känner du då?

– Det är frustrerat. Vi har några lägen där vi lätt kan göra 2–0 eller 2–1 åtminstone. Vi tar inte tillvara på våra chanser.

– Jag finner inte så många ord om den här matchen. Jag förstår att alla supportrar var ledsna.

En annan spelare som har ryktats bort från Djurgårdens IF under sommaren är Carlos Moros Gracia. Enligt uppgifter till Expressen visar danska Lyngby intresse för mittbacken.

Sportchef Bosse Andersson har bekräftat kontakt. Moros Gracia är mer förtegen.

– Jag hör många saker, men det jag vet är att jag är här, säger han.

Tror du att det kommer hända något innan fönstret stänger?

– Vi får se.

– Jag är en riktigt dålig person för media! Jag säger ingenting.

Moros Gracia småler.

Vill du lämna Djurgårdens IF i sommar?

– Jag vet att jag vill åka hem i kväll. Och i morgon är det träning.

Carlos Moros Gracia har fått begränsat med speltid under tiden i Djurgårdens IF. Han satt på bänken under hela mötet med IFK Göteborg.

– Självklart är jag inte gladast. Alla vill spela, men i slutändan är vi 20 spelare och tränarna måsta ta beslut. Mitt ansvar är att jobba och vara redo, säger han.

LÄS MER: Är en värvning som kan lysa upp en hela arena

LÄS MER: Djurgården har fått bud på Joel Asoro