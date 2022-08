Inför ett fullsatt och, till en början, soligt Påskbergsvallen var det Varberg som inledde starkast i mötet med formstarka IFK Göteborg.

Robin Simovic och Alexander Johansson hade båda chanser att ge hemmalaget ledningen i matchen, men i stället var det Blåvitt som öppnade målskyttet när Marcus Berg, fint framspelad av löftet Hussein Carneil, satte dit 0–1 för gästerna precis innan pausvilan.

”Jag är pissförbannad”

Något som hemmatränaren Jocke Persson inte var särskilt nöjd med.

– Det är bara jävligt irriterande att vi ligger under för att vi inte är på tårna innan paus. Vi vinner extremt mycket boll högt upp men vi är så jävla slarviga så det blir bara ”oh, det kunde blivit mer”. Det är för dåligt helt enkelt, säger Persson i discovery+.

– Vi sätter hur många inspel som helst på förstagubben, då blir det inga mål. Egentligen är jag nöjd med halvleken men nu är jag pissförbannad.

0–1 för gästerna alltså. Ett så kallat psykologiskt viktigt mål, som gav IFK Göteborg ledningen inför den andra halvleken.

Efter ledningsmålet hyllades laget av Discoverys expertkommentator Nordin Gerzic.

– Jag själv har varit jättekritisk till IFK Göteborg och deras offensiva spel. Men de senaste matcherna mot Norrköping och här i dag är det total förändring. Man ser tydligt vad de är ute efter, de är modiga i sitt spel. De gör sina misstag men de fortsätter att tro på sin grej. Jag är superimponerad, jag trodde faktiskt inte att de hade det här i sig, säger Gerzic i discovery+.

På presskonferensen efter match fick Mikael Stahre chansen att reagera på hyllningarna.

– Nordin är en bra kille och är expert. Jag gillar honom på alla sätt och har haft honom som spelare. Det är många som har synpunkter på vårat lag men uppenbarligen så har vi det i oss. Vi har sett bra ut. Vi har ändrat lite grann och har fått en bättre individuell form, menar Stahre.

Blåvitt i storform - tog tredje raka segern

I den andra halvleken tog det en kvart innan det var dags för Marcus Berg igen. Den så rutinerade anfallsstjärnan visade att han även kan använda sin vänsterfot när han smällde till och dubblade IFK Göteborgs ledning till 0–2 bakom en chanslös Fredrik Andersson i hemmamålet. Berg fick kort därefter chansen att fullborda sitt hattrick med en läcker volley, men den gången stod målvakt Andersson i vägen.

Varbergs tränare Joakim Persson försökte skaka liv i matchen, när han genomförde fem byten på samma gång en bit in i den andra halvleken. Men det var i mångt och mycket Göteborgs match, och Varberg fick aldrig riktigt chansen att ta sig in i den igen när Blåvitt kunde rulla boll i lugn och ro och kontrollerat ta hem tre poäng. Särskilt sedan Gustaf Norlin punkterat matchen helt genom att göra 0–3 i öppet mål, innan Kevin Yakob fullbordade överkörningen när han stänkte in 0–4.

Segern innebär tredje raka för ett för tillfället mycket välmående IFK Göteborg, som dessutom inte släppt in mål i någon av dessa tre matcher. Den fina formen innebär även att man nu parkerar på en femteplats i den allsvenska tabellen, endast tre poäng från en topp tre-placering.

