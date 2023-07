Efter fyra SM-guld, sju säsonger och totalt 253 matcher i Malmö FF så lämnade Jo Inge Berget klubben i början av januari i år.

Klubben och spelaren kunde inte komma överens om ett nytt kontrakt, som varit en stor favorit bland många MFF-supportrar, vilket skapade frustration i supporterled.

– Det kan jag förstå. Han har betytt grymt mycket för oss och han har varit här i sju år. Vi hade ett erbjudande till honom i somras men då valde han att tacka nej. Vi värvade en hel del spelare, litegrann på hans position också. De har kontrakt just nu, sa sportchef Daniel Andersson angående situationen då.

Känslomässigt farväl

Han bekräftade själv på Instagram att tiden i MFF då var över med ett känslosamt farväl.

– 2023 - Here we go! Dessvärre är jag tvungen att säga tack och farväl till Malmö FF. Fotbollen kan vara brutal. Det känns konstigt att vilja vara med men inte längre vara önskad, skrev han och fortsätter:

– Jag är stolt över min tid i MFF. Stolt över vad jag har gjort, vem jag har varit och vad vi har åstadkommit tillsammans.

Norrmannen kom till MFF första gången i januari 2015 men lämnade tre år senare för New York City. Efter ett drygt år i USA valde han att återvända till klubben, men fick alltså lämna när hans kontrakt gick ut efter förra säsongen.

Börjar träna med klubben i dag

Under våren kom det uppgifter om att Molde, som 32-åringen har ett förflutet i, och Trelleborgs FF var intresserat av att plocka in norrmannen. Det eftersom spelaren bor i Höllviken, beläget inom rimligt pendlingsavstånd från och till Trelleborg. Men det blev ingen ny klubb för honom och den förre MFF:aren står alltjämt utan kontrakt.

Nu meddelar Trelleborgs FF att han börjar träna med klubben från och med i dag tills vidare.

Superettanklubben ligger just nu på en tiondeplats i serien.