Våren 2017 tillträdde Jesper Jansson sin tjänst som sportchef med ett treårsavtal. 2020 förlängde han med Hammarby och under förra året skrev han på ytterligare ett avtal – den här gången tills vidare.

Men nu lämnar han klubben, vilket Aftonbladet var först med att berätta.

Jesper Jansson, 52, har meddelat Hammarby att han säger upp sig.

– Jag var i de tankebanorna redan i vintras innan vi förnyade min anställning, men de starka känslorna för Hammarby som klubb och människorna i och runt klubben gjorde att jag valde att köra vidare, säger Jansson till klubbens hemsida.

Han fortsätter:

– Jag känner nu att jag gjort det jag kan för Hammarby. Jag är stolt och tacksam över dessa år i Hammarby och kommer fram till den 31 augusti arbeta stenhårt för att stötta vår sportsliga stab, Martí och laget. Hammarby står starkt i dag och kommer så även göra i framtiden.

Då lämnade han beskedet till klubben

Hammarbys vd Richard von Yxkull:

– Det är ett beslut som Jesper har tagit och det är förstås tråkigt. Vi har haft en fantastisk resa ihop, men han har valt att gå vidare och det får vi respektera. Vi skiljs som vänner och han kommer vara kvar ett tag till, så han går inte på dagen eller något sådant där.

När fick ni beskedet?

– Han pratade med vår ordförande i slutet av förra veckan, så jag fick beskedet i helgen.

Vad har han gett för avskedsförklaring till er?

– Jag tror att det är många bitar. Han har varit här länge och känner kanske att han är klar här. Men han får förklara det själv.

Enligt von Yxkull var det inte aktuellt att Jesper Jansson skulle kliva av här och nu. Istället ett gemensamt beslut att han ska fortsätta jobba för klubben fram till den 31 augusti.

Gjorde ni något övertalningsförsök för att få honom att ändra sig och stanna kvar längre?

– Det är klart att vi har pratat om hur han tänker och känner, men vi har respekterat hans beslut.

Jesper Jansson lämnar Hammarby

Under sina år i Hammarby har Jesper Jansson varit med om ett cupguld, kvalspel i Europa och ett antal stora spelarförsäljningar.

I ett öppet brev till Hammarbys supportrar skriver han:

”'Better to stop one year to early then one minute to late' är ett citat från Marcello Lippi jag alltid burit med mig. Jag var i de här tankebanorna redan i vintras innan vi förnyade min anställning, men de starka känslorna för Hammarby som klubb och människorna i och runt klubben gjorde att jag valde att köra vidare. Jag känner nu att jag gjort det jag kan för Hammarby.

Texten fortsätter:

”Det finns aldrig en bra tidpunkt för ett sådant här beslut och kanske det nu är ”någon månad – too late”, men jag har under mina år i Hammarby, med min kompetens och mitt visionära arbete, bidragit till att Hammarby tagit steg mot att bli en stabil toppklubb. Vi har vunnit en titel, spelat i Europa och tillsammans byggt en klubb med en stabil ekonomi, stark sportslig organisation och en uppsjö spelare, från akademin till HTFF och A-trupp, med en oerhörd potential att ta klubben ytterligare framåt och uppåt.”.

”Inte hundra att det blir en rak ersättare”

Vem som kommer ersätta Jesper Jansson återstår att se. Även hur Hammarby IF väljer att forma den sportsliga organisationen efter den 31 augusti.

På frågan om klubben kommer börja leta ersättare redan nu säger Richard von Yxkull:

– Det tror jag är lite för tidigt. Nu ska vi sätta oss ner och titta hur vi gör det här. Hur vill vi utveckla vår sportsliga organisation framåt. Vi är på en jättebra plats som klubb och förening. Vi ska bara fortsätta.

Vill ni ha en ny sportchef på plats när Jesper slutar den 31 augusti?

– Det har jag ingen aning om. Jag är inte hundra på att det blir en rak ersättare till Jesper heller. Där är vi inte ännu. Vi får se hur vi ska göra det här.

Till sist: Vad säger du om Jespers år och gärning i Hammarby IF?

– Fantastiskt. Han har gjort ett otroligt jobb för klubben. Han har varit här ganska länge, väldigt länge för att vara en sportchef i en av Nordens största klubbar, och han har tagit oss på en otrolig resa. Han har stor del i varför vi är där vi är i dag.