Jättetalangen lämnar AIK – för Hammarby

Hammarby har redan gjort klart med allsvenskans poängkung från 2020, Astrit Selmani. 23-åringen köptes loss från Varberg för omkring sju miljoner kronor och spelaren skrev ett kontrakt över fyra år med Hammarby strax innan jul.

Sedan dess har Bajen sålt Hjalmar Ekdal till Djurgården och är också bara detaljer ifrån att göra klart med isländske mittbacken Jon Gudni Fjoluson, där parterna är nära att komma överens om ett kontrakt över tre år.

Hammarby ser ut att dubbelvärva

Det återstår fortfarande ett par små detaljer men Hammarby hoppas att presentera den före IFK Norrköping-spelaren inom den närmaste veckan. Samtidigt har nu Hammarby gjort klart med en värvning. Den här gången från rivalen AIK. Enligt SportExpressens uppgifter är 18-årige Josafat Mendes klar för klubben. Mendes har tillhört AIK:s P17 och P19-lag den senaste tiden och även gjort ett par juniorlandskamper för Sverige. Han har spelat mittback, såväl som högerback som högerytter.

Hoppade in mot IFK Norrköping

Han har även hoppat in i ett par matcher med AIK:s A-lag. Han ersatte bland annat Sotirios Papagiannopoulos i den andra halvleken när AIK träningsspelade mot IFK Norrköping i september förra året. Hammarbys tanke med värvningen är att 18-åringen ska slussa in i A-laget över tid, även om han lär inleda med IK Frej eller med Hammarbys U23-lag. AIK har sedan tidigare mittbackarna Sotirios Papagiannopoulos, Per Karlsson, Adam Ben Lamin och Robin Tihi i truppen, där även Mikael Lustig kan användas som mittback, vilket han spelat en del både under sin tid i Celtic och i belgiska Gent.