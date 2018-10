Det tog tio minuter innan IFK Norrköping spräckte målnollan hemma mot Djurgården, som gör allt för att jaga serieledande AIK i tabelltoppen.

Simon Skrabbs inspel orsakade brist på kommunikation mellan Dif:s målvakt Andreas Isaksson och mittbacken Marcus Danielson. Den sistnämnde styrde bollen i eget mål och Norrköpings ledningsmål var ett faktum.

– Vad är det som händer?! Det är en rejäl tavla av Djurgårdens försvar, utbrister C Mores kommentator Åke Unger.

Andreas Isaksson förklarar att det var ett missförstånd mellan honom och Danielson.

– Det blev missförstånd mellan mig och Mackan (Danielson). Jag vill gå ut och ta bollen och sedan kommer han precis, sedan stöter han in bollen. Det är ett missförstånd och sånt som händer. Det var ingen rolig start på matchen, säger Isaksson.

Aliou Badji räddade Dif – och frälste AIK?

Men IFK Norrköping tappade spelet helt i andra halvleken samtidigt som Djurgården klev upp en nivå. Och det gav utdelning.

I den andra halvleken vräkte sig Aliou Badji fram och stötte in kvitteringen bakom Isak Pettersson.

Matchen slutade 1–1 och IFK Norrköping missade därmed chansen att knappa in på allvar. Turligt nog för hemmalaget tappade även AIK segern under söndagseftermiddagen hemma mot Örebro sedan Filip Rogic kvitterat på stopptid.

– Vi kämpade bra i andra halvlek och vi jobbade riktigt hårt, men jag är besviken med resultatet. Vi behöver vinna för att komma upp i tabellen, säger Badji till C More.

”Jag köper inte det”

Norrköpings David Moberg Karlsson var besviken med sitt lags prestation i den andra halvleken.

– Jag fattar inte varför vi inte bara kan spela som vi gör i första halvlek. Vi går in och pratar om att de säkert kommer komma ut som ett annat lag i andra halvlek. Att de kommer vara hungriga och skit, men vi snackar inte om att vi ska fortsätta spela som vi gör i första, säger han till C More.

– Vi blir lite försiktiga i omklädningsrummet. Vi snackar om hur bra de ska bli, men inte om hur bra vi är. Jag köper inte riktigt det snacket. Det är ett onödigt poängtapp, fortsätter han.

Om guldstriden:

– Det är bara att lyfta på hatten för AIK:s säsong. De har åkt till Dalkurd borta och vunnit överlägset, vunnit mot Trelleborg och tagit de segrarna vi inte har gjort i år. Tyvärr har vi det inte i egna händer och vi kan inte göra mer än att spela som i första halvlek, vi kan inte påverka ett skit annat tyvärr.

Simon Thern menar att Norrköping inte tog ansvar.

– Det klart att vi fattar automatiskt att Djurgården kommer komma ut och försöka vara bättre än i första halvlek, för då hade de knappt bollen. Det är mer logik skulle jag säga. Vi tog inte själva stort ansvar, säger han.

Jens Gustafsson: ”Inte nöjd”

Özcan Melkemichels Djurgården övergick till att spela 4-4-2 efter paus. Vilket gav effekt.

– På förhand en väldigt tuff match, det är alltid svårt här. Vi möter ett bra lag som jagar AIK och topplaceringar. Jag tycker att de börjar matchen bra och trycker tillbaka oss. De får ett mål tidigt. Några minuter efter det målet har vi den bästa perioden i första halvlek. Norrköping ger oss kanske lite mer initiativ.

– Vi beslutar oss för att spela 4-4-2 i andra halvlek och så får vi en effekt av det. Det känns bättre i andra halvlek. Vi får ett 1-1-mål och det är två lag som vill vinna matchen. Jag är ändå nöjd med poängen sett till 90 min, säger han efter matchen.

Kollegan Jens Gustafsson var desto mindre munter.

– Jag är inte lika nöjd med poängen. Vi spelar en väldigt kontrollerad fotboll stora delar av första halvlek. Det finns en period som Özcan nämner där Djurgården får ett initiativ. Jag önskar att vi kunde omsätta det till flera målchanser men kan inte kräva så mycket mer. Jag tycker inte vi får samma rytm någon gång under andra halvlek. Djurgårdens mål kommer inte helt ologiskt.

– Allt som allt borde vi gjort mer utav vårt kommando i första halvlek. Gör man inte det så blir det alltid så att motståndarna kommer igen. Jag är inte helt nöjd med att vi fick en poäng i den här matchen, säger Gustafsson.